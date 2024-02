Pjevač Jacques Houdek (42) objavio je urnebesnu fotku na društvenoj mreži u utorak te se našalio na svoj račun.

Jacques je objavio fotku pjevača Baby Lasagna (28) pokraj svoje fotke. Iznad svoje fotke Jacques je napisao: "Tata Lasagna" i nasmijao brojne fanove.

"Pobjeda", "Super ste obojica", "Show", "Legenda", "Tata Lasagna pjeva kao anđeo", "Koji si ti kralj", pisali su obožavatelji.

Podsjetimo, Jacques je 2017. godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom 'My Friend'.

Foto: YouTube sreenshot Foto: YouTube sreenshot Jacques Houdek je 2017. pjevao na Eurosongu u Kijevu, a s pjesmom "My Friend" uspio se kvalificirati u finale.

Baby Lasagna ovogodišnji je pobjednik Dore koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u svibnju u Švedskoj.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Njegov uspjeh nedavno je Houdek prokomentirao na društvenoj mreži.

"No, po meni, za cirkus koji se zove Eurosong - najbolji izbor ove godine je svakako Baby Lasagna - sve skupa je zaista jako uvjerljivo, svježe, sve gori od energije na sceni! Ako slučajno to ne bi bio on, onda svakako neka to bude Let 3, Seve i pilići - oops they did it again!! Sretno, neka pobijedi najbolji!", napisao je ranije Jacques.

