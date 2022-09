Irski glumac Jack Gleeson svoje minute slave doživio je pojavivši se u popularnoj seriji "Igra prijestolja" u kojoj je utjelovio arogantnog i mnogima omraženog kralja Joffreya Baratheona.

Međutim, nakon te uloge, Jack je jednostavno nestao iz glumačkog svijeta te danas izgleda neprepoznatljivo.

'Pretvarao sam se da sam zao, za novac'

"Čuo sam kako govore neki od mojih najvećih heroja, ljudi poput Dalaj Lame, Malcolma X, Alberta Einsteina… Sve što sam radio je glumio u TV emisiji i pretvarao se da sam zao, za novac", izjavio je glumac 2014. godine.

"Otkad je serija emitirana dobio sam insajderski pogled na uvijek prožimajući, a opet često tajanstveni aspekt društva, naime, našu kulturu slavnih. Stranci na ulici me sada zovu Jack i moj javni imidž demokratiziraju obožavatelji i institucije putem interneta. Nakon što sam čuo vijest da sam dobio ulogu Joffreyja, stvarno nisam očekivao sve sporedne stvari koje dolaze s glumačkim poslom u uspješnom televizijskom programu", istaknuo je tijekom govora na Oxfordu, a po završetku snimanja serije nastavio je studij na Trinity Collegeu u Dublinu.

Promijenio imidž

Naime, Jacka bi danas jedva prepoznali i vjerni fanovi "Igre prijestolja", bivši glumac umjesto platinasto plave sada ima smeđu kosu i više nimalo ne nalikuje na bahatog Joffreya.

Što se tiče Jackovog ljubavnog života, Gleeson je nedavno oženio glumicu i komičarku Roisin O'Mahony, a fotografije s vjenčanja na Twitteru je objavio fratar Patsy Linch koji ih je vjenčao u crkvi u Ballinskelligsu.

Glumi se nakratko ovaj simpatični 30- godišnjak ipak vratio 2020. godine kada je dobio glavnu ulogu u sitcomu "Out of Her Mind".