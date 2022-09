Autor i izvođač omiljenih himni poput "We Are The Champions" i "Bohemian Rhapsody" otkrio je da je pozitivan na HIV dan prije svoje smrti. "Kratko prije nego što je umro, bio je otvoren prema činjenici da ima AIDS, a kada se ti trenuci dogode, moguće je uhvatiti se za njih i iskoristiti ih za nešto drugo", rekla je Deborah Gold, izvršna direktorica organizacije National Aids Trust koju je osnovao Freddie. Gold je rekla da su članovi grupe Queen i njegovi prijatelji "bili u stanju podnijeti stvarno uznemirujuću i tužnu situaciju, naučiti iz nje i zaista utjecati na promjenu" kroz zakladu Mercury.