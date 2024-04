Novi glazbeni album pjevačice i glumice Jennifer Lopez pod nazivom "This Is Me... Now", unatoč upornom promoviranju, nije naišao na veliki interes javnosti, a rezultati su znatno slabiji od očekivanih.

Tim povodom se oglasio i jedan od njezinih bivših PR-ovaca i otkrio što misli o neuspjehu njezinog albuma, ali i o uzaludnim naporima - nastupima i gostovanjima pjevačice, s ciljem da se javnost zainteresira za album i film.

Lopez radi punom snagom

Album je zauzeo 39. mjesto na Billboardovoj 200 ljestvici, što ga čini njezinim prvim albumom koji se nije popeo barem u top 20 najslušanijih pjesama miješanih žanrova. Prodano je 14 tisuća kopija, od čega je 11 tisuća prodano fizički, a tri tisuće putem digitalnih servisa.

Spomenuto izdanje albuma predvodi i dokumentarac "Najveća ljubavna priča nikad ispričana", a u pripremi je i velika svjetska turneja. Za turneju su, očito, karte izuzetno slabo prodane, s obzirom na to da je sedam dogovorenih nastupa pjevačica već sada otkazala.

"Ako netko na njezinoj razini otkazuje koncerte, to je loše, vrlo loše", rekao je neimenovani izvor za The New York Post.

"Samo nekoliko ljudi još uvijek može privući mase obožavatelja nakon desetljeća karijere, a to su imena poput Springsteena ili Madonne", dodaju upućeni.

Kakve veze s time ima Ben Affleck?

Bivši PR suradnik je, govoreći za The New York Post, priznao da je njezin prvi album nakon deset godina propao.

"Jennifer je uvijek bila genijalna u marketingu i odnosima s javnošću, ali njezina najveća pogreška ovdje je ta što misli da je svijet još uvijek zainteresiran za ljubavnu priču Ben i Jennifer", otvoreno je rekao Rob Shuter.

Također, mnogi smatraju da Jennifer svoje odrastanje u Bronxu koristi kako bi se svidjela većoj populaciji, a bivši suradnik je također istaknuo kako: "Nikoga više nije briga za nju i Bena. Svijet je krenuo dalje."

