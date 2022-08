Insajder blizak J.Lo otkrio je da dvije zvijezde točno znaju koji su zahtjevi njihovih karijera i da misle da vrijeme odvojenosti njihovoj vezi. “Jedina stvar koja njihov odnos čini tako jedinstvenim je to što znaju više od bilo koga drugoga koji zahtjevi dolaze s onim što rade”, rekao je izvor. “Oni zapravo vjeruju da ih to što provode vrijeme odvojeno jedno od drugog čini jačima i to je savršeno jer kada su razdvojeni, zarađuju iznimno mnogo novca. To je situacija u kojoj svi dobivaju.”