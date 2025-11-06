Izabel Kovačić raznježila fotografijama svojih mališana: Ivan i Luna zasjenili poznatu mamu

Supruga našeg proslavljenog nogometaša Matea Kovačića (31), Izabel Kovačić (32), ponovno je oduševila mnogobrojne obožavatelje na Instagramu gdje je podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira sa svojim mališana ujedno dajući uvid u njihovu obiteljsku svakodnevicu.

Na seriji fotografija Izabel veselo pozira s djecom u njihovu domu, dok su istovremeno svi odjeveni u udobne i stilski usklađene trenirke.

"Zaljubljeni u nove komplete i ušuškani kod kuće dok vani pada kiša", poručila je poduzetnica uz objavu koja je ubrzo privukla veliku pažnju pratitelja naročito jer je ovo jedna od rijetkih prilika u kojoj je Izabel pokazala petogodišnjeg sinčića Ivana i jednogodišnju kćerkicu Lunu.

Mateo i Izabel Kovačić upoznali su se u župi sv. Antuna Padovanskog

Podsjećamo, Mateova i Izabelina ljubavna priča počela je u župi sv. Antuna Padovanskog, gdje je on bio ministrant, a ona pjevala u crkvenom zboru. Sudbina je htjela da se putovi njih dvoje tada isprepletu, a njihova mladenačka simpatija s godinama je prerasla u duboku i čvrstu ljubav.

Par je zajedno prošao sve – od Mateovih nogometnih početaka u Dinamu, preko velikih transfera u Inter, Chelsea pa sve do Reala iz Madrida, gdje danas obitelj Kovačić živi.

Svoju su ljubav okrunili brakom 2017. godine, upravo u crkvi u kojoj su se i upoznali – što je njihovoj priči dalo dodatnu simboliku i romantičnu notu. Na vjenčanju, koje se održalo u Zagrebu, okupili su obitelj, prijatelje i brojne poznate nogometaše, a Izabel je u jednostavnoj bijeloj haljini izgledala poput prave moderne princeze.

