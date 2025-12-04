Ivana Paris iz Dubaija: 'Napokon sam osjetila kako je to živjeti, a ne preživljavati'

Bivša misica Ivana Paris (42) prošle je godine tijekom prosinca radila na kućicama na zagrebačkom Adventu, uživajući u čaroliji blagdanskog duha, ali istovremeno balansirajući između obveza i svakodnevnog života. Međutim, ove godine, njezin život doživio je potpunu transformaciju. Odlučila je prestati preživljavati i potpuno preuzeti kontrolu nad svojim životom. Umjesto da se povuče u rutinu, Ivana je odlučila živjeti punim plućima, a njezino putovanje u Dubai postalo je simbol te promjene. Dubai je za nju postao više od samo luksuznog odredišta - to je mjesto na kojem je osjetila pravu slobodu i živost, mjesto gdje je napokon doživjela što znači živjeti, a ne samo preživljavati.

Foto: Privatni Album

Prošle godine ste radili na adventskim kućicama, a ove godine uživate u Dubaiju. Što se u vašem životu promijenilo?

Iskreno, sve. No, najviše ja. Prošle godine sam bila u fazi gdje sam radila, gurala, trudila se i samo nekako "držala ritam" života. A onda sam shvatila da sam počela gubiti sebe zbog svih obveza. Ove godine sam odlučila potpuno promijeniti pristup - prestala sam se uvjeravati da "moram" sve i počela birati ono što me ispunjava iznutra. Počela sam više raditi na sebi, na svojoj energiji, na tome kako se osjećam iz dana u dan. Fokusirala sam se na stabilnost, na posao, na mir i na to da nagradim sebe za sav trud koji ulažem. Dubai mi je bio simbol te promjene - prvi put nakon dugo vremena sam osjetila kako je to živjeti, a ne samo preživljavati. I to je najljepši osjećaj koji sam si mogla pokloniti.

Foto: Privatni Album

Dubai je poznat po luksuzu. Koja ste mjesta posjetili i gdje ste najviše uživali?

Dubai sam doživjela na način koji nisam ni mogla zamisliti prije puta. Obišla sam sve, od glamura Burj Khalife do mirisa začina u tradicionalnim soukovima, od modernih građevina koje izgledaju kao sci-fi do malih trenutaka uz more koji su me vraćali u sadašnjost. Jedan od najposebnijih trenutaka bio je kad sam se vozila na ogromnom kotaču Ain Dubai, visoko iznad grada. Noć, topla arapska klima, svjetla ispod nas koja izgledaju kao da gledam na drugi svemir… Ta panoramska vožnja me baš pogodila emotivno, osjetila sam zahvalnost, ponos, mir… No, ako moram nešto baš izabrati - to je definitivno najveći aquapark na svijetu, Aquaventure. To je mjesto gdje se doslovno vratiš u djetinjstvo. Toliko adrenalina, smijeha, vode, sunca… Nisam se tako iskreno i glasno smijala godinama. I onda dolazi ono što ću pamtiti zauvijek, plivanje s delfinima. Taj trenutak teško je opisati. To nije samo fotografija ili iskustvo, to je trenutak koji se ureže u srce. Osjetila sam toliko emocija, bilo je zaista čarobno. A naravno, sve je bilo upotpunjeno odlascima na Jumeirah Beach, odmorom u pijesku, kupanjem s pogledom na Ain Dubai, Burj Khalifu, fontane — to su neke od onih scena gdje ti samo dođe da kažeš: "Da, ovo je to. Ovako želim živjeti svoj život."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Koliko treba izdvojiti novca za takvo putovanje?

Realno, sve ovisi o tome kakav stil putovanja želiš. Ako želiš ugodan smještaj, dobre obroke, prijevoz i par izleta koji su "must", onda je 1000–1500 € za tjedan dana sasvim normalan budžet. Ako želiš više luksuzno, jako dobar shopping, skupe restorane i posebna iskustva - onda je naravno više. Ja sam osoba koja voli uživati, ali i razumno rasporediti novac. Uz dobru organizaciju i pametnu kupnju, moguće je složiti put koji izgleda luksuzno, a ne košta trostruko. Dubai stvarno može biti i skup i pristupačan - ovisi kako planiraš i organiziraš.

Kakvi su ljudi u Dubaiju? Jeste li imali priliku sprijateljiti se s lokalnim stanovništvom?

Ljudi su nevjerojatno ljubazni, kulturni i profesionalni. Ono što me najviše iznenadilo je koliko je Dubai internacionalan. Gdje god se okreneš, čuješ različite jezike, vidiš različite kulture, različite stilove - i sve to funkcionira u savršenoj harmoniji. To daje jedan osjećaj slobode, jer se tamo nitko ne osjeća "drugačije". Svi su naviknuti na raznolikost i svi su baš topli i pristojni. Nisam se stigla družiti s lokalnim stanovništvom, ali ono što sam doživjela - sve pohvale.

Foto: Privatni Album

Što vas je oduševilo kada je riječ o gastronomiji?

Hrana me u Dubaiju potpuno osvojila, ali ne samo okusima nego cijelim doživljajem. Tamo je hrana ritual, emocija, iskustvo. Svaki obrok ima neku svoju priču. Najviše me oduševila arapska kuhinja, koja je potpuno drugačija nego što sam očekivala. Sve je puno začina, ali ne onako "teških", nego toplih, mirisnih, aromatičnih. Onaj trenutak kad sjedneš, a kroz zrak se osjete lovor, kardamom, cimet. Probala sam, shawarmu koja je potpuno druga dimenzija od naše, hummus toliko kremast da ga možeš jesti žlicom, falafele koji su izvana hrskavi, a iznutra savršeno mekani, Luqaimat, njihove tradicionalne slatke kuglice koje doslovno mirišu na djetinjstvo, arapsku kavu s kardamomom – to je potpuni "mind-blowing" okus, aromatičan i poseban. U Dubaiju se stvarno jede i kvalitetno i ukusno - od street fooda do fine dininga. Sve je to iskustvo samo po sebi.

Dubai je poznat po svojim vrhunskim tržnim centrima. Jeste li našla neki specijalni komad koji ste dugo željeli?

Shopping je u Dubaiju kao da uđeš u drugi svijet. Dubai Mall je ogroman, ima sve brendove svijeta i izgleda kao svemirska stanica s trgovinama. Iskreno, nije stvar ni u kupnji - nego u atmosferi. Šetnja kroz centar izgleda kao mini putovanje. Da, našla sam jedan remen koji me očarao na prvu, i kad sam ga napokon kupila, osjećala sam se baš sretno jer je to bila mala nagrada za sve što radim i kroz što prolazim. Nekad jedno "to je to" stvarno može uljepšati cijeli put.

Foto: Privatni Album

Za sve koji planiraju put u Dubai, što bi im preporučili? A što bi savjetovali da preskoče?

Preporučujem plivanje s delfinima, to je iskustvo koje ostaje u duši, vožnju brodom po Marini, romantično, mirno, predivno, Aquaventure, obavezno ako voliš zabavu i adrenalin, večernju šetnju uz more, najljepši mentalni reset, Ain Dubai ili neki rooftop - pogled koji te smiri i oduševi u isto vrijeme. Savjetovala bi drugima da preskoče previše dana u shopping centrima, preskupe atrakcije koje ne nude stvarno iskustvo i žurbu - Dubai se osjeća, ne trči se kroz njega.

Foto: Privatni Album

Šuška se da ste prije putovanja napravili neke promjene koje su vezane za vaš izgled. Možete li nam otkriti više o tome?

Poklonila sam sebi nešto o čemu sam dugo maštala, tko me poznaje znat će o čemu je riječ. Osvježila sam kosu, krenula s boljom skincare rutinom, trenirala, jela bolje i generalno se fokusirala na to da se osjećam lijepo. I to je najvažnije — kad se osoba osjeća dobro, sve drugo dođe samo.

Nakon ovog odmora, imate li planove vratiti se u Dubai, ili ste možda otkrilI neko novo odredište koje bi voljeli istražiti?

Dubai mi je dao posebnu energiju i stvarno mi je prirastao srcu, tako da bih se voljela vratiti. Ovo mi nije prvi put da sam otišla tamo, imam prijatelje iz Beograda, jedan divan bračni par, koji živi tamo već deset godina, oni su mi pokazali i otkrili neka mjesta, bili smo i u Meraku, to je restoran s našom hranom i glazbom uživo. Idući na listi su mi Bali, Kuba, Maldivi, možda čak i neka europska destinacija. Vidjet ćemo, ali jedno znam - neću više čekati "pravi trenutak". Sada živim punim plućima u trenutku, a ne čekajući da trenutak dođe.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Paris stala pred naše kamere pa progovorila o fotografiji koja je postala glavna tema u Hrvatskoj