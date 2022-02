Ivana Knöll odlučila je dosadni zagrebački asfalt zamijeniti pješčanim plažama Los Angelesa. Nakon je na Super Bowlu odlučila svoju podršku dati Ramsima, pozirajući na tribinama u bijelom topiću i vrućim bijelim hlačicama, sada je odlučila napraviti kratku pauzu od utakmica i uhvatiti preplanuli ten.

"Manje se stresirajte i uživajte u najboljim stvarima", napisala je Ivana poput velikog lifecoacha.

No, da od Ivane itekako imamo što naučiti govori i činjenica kako je Ivana upravo val svoje slave odlučila iskorititi za gradnju vlastitog brenda, vlastite modne linije. Naime, Ivana je uz potporu za samozapošljavanje Grada Zagreba otvorila je obrt knölldoll kroz koji je pokrenula proizvodnju CROkinija – kupaćih kostima s hrvatskim obilježjima.

"Na ideju sam došla još 2014. godine kada sam išla u Brazil na svjetsko nogometno prvenstvo. Tada sam shvatila da na tržištu nema gotovo ničeg navijačkog, a lijepog za žene. Kako sam zaista velik ljubitelj nogometa i mode, rekla sam da ću pokrenuti svoj brend, no nisam – posvetila sam se fakultetu i jednostavno tu ideju nisam tad realizirala. No došlo je to srebro u Rusiji i nakon toga sam odlučila svoju ideju napokon realizirati", priznala je tom prilikom.

Podsjetimo, Ivana je na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, ukrala sve poglede u svojim kockastim modnim kombinacijama.

Upravo je tada proglašena naljepšom hrvatskom navijačicom, a sama kaže da joj nije cilj da se kockice nose samo na utakmicama.

"Moj glavni cilj je da kockice nisu samo nešto što se nosi isključivo na utakmice, već želim da one postanu prihvaćene kao predivan dizajn koji se može savršeno uklopiti u svakodnevni look, a usput predstavljati Lijepu Našu", govori Ivana.