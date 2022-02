"Biti poduzetnik je stresno – bez fiksnog radnog vremena ste, sve je na vama i morate biti dostupni 0-24 h za sve problematike koje se mogu dogoditi. U mom slučaju sav posao je isključivo na meni. Ipak, iako zna biti jako naporno, volim tu dinamiku rada, a najviše me veseli kada vidim da sam svoju ideju realizirala uspješno – tada mi sav napor i stres padaju u zaborav", otkriva ova vesela Hercegovka kojoj, čini se, sve polazi za rukom. No, prije svega pazi i na kvalitetu pa tako svu tkaninu kupuje u Italiji: "Sve modele kupaćih kostima sam sama osmislila, dizajnirala i skicirala. Tkanine kupujem u Italiji jer je lycra za kupaće kostime tamo daleko najkvalitetnija. Što se proizvodnje tiče, držala sam se hrvatskih tvrtki. Od šivanja i ambalaže pa nadalje, apsolutno sve je proizvedeno u Hrvatskoj jer želim ponuditi 100 posto hrvatski proizvod, bez obzira na visoku cijenu. Ne zanima me proizvoditi u Kini jer to nema nikakvog smisla", kaže Ivana.