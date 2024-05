Ivana Knöll ljutito se obratila pratiteljima na Instagramu. Razlog njezine ljutnje su, kaže, prijave koje dobiva na objavama na svom korisničkom računu na toj društvenoj mreži. Navela je da profil na platformi OnlyFans, na kojoj se primarno objavljuju pornografske snimke ne želi otvoriti.

"Netko stoji iza toga i prisiljava me da otvorim OnlyFans. Isti pritisak su ostavljali i za vrijeme Svjetskog prvenstva u Kataru, a uskoro kreće Europsko prvenstvo i oni vide zaradu u tome da otvorim profil. Znajte sljedeće: Nikada neću otvoriti OnlyFans i zato od*ebite. Nije me majka rodila da imam OnlyFans", rekla je u videu koji je objavila na Instagram priči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Nakon toga je napisala da unatoč svemu do zarade neće doći putem mreže OnlyFans. Također je otkrila da je puno toga žrtvovala za svoju karijeru.

"Cijelu karijeru sam izgradila sasvim sama i bez ičije pomoći. Nisam prodavala tijelo ni dušu. Izabrala sam teži put. Zato kad me vidite na pozornici ili na nekom događaju, znajte da sam sve to sama postigla, napisala je u priči.

Foto: Instagram

Nadalje piše da je svjesna svoga seksepila te da su voditelji marketinga primitivni te isfrustrirani na mlade seksi žene.

"Nikad neću dopustiti da promijenim svoj sadržaj na društvenim mrežama kako bi dobila veći broj suradnji, neću dopustiti muškarcima da me zaustave", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Seriju priča završila je s fotografijom na kojoj leži na plaži u bikiniju uz natpis "Bye".

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Tko će biti novi gradonačelnik Gospića? U utrci su vlasnik lanaca pekara, direktor javnog poduzeća i bivši ministar

Tekst se nastavlja ispod oglasa