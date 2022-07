Pjevač Ivan Zak bio je jedan od omiljenih izvođača u cijeloj regiji, no prije nekoliko godina se povukao iz javnog života. Zak je kroz najavu nove pjesme, otkrio i zašto je došlo do odmicanja od svjetala pozornice.

Povratak velikog zavodnika

Naime, Zak se pjesmom "Riskiraj" vraća na glazbenu scenu nakon što je neko vrijeme s nje izbivao.

''Osjetio sam neku potrebu za jednim malim odmorom jer htjeli mi to priznati ili ne dođe do malog zasićenje između publike i tebe i treba jedan mali odmor. Kad pogledate kroz povijest neke naše najveće zvijezde su se povlačile na 10 godina, neke i više'', otkrio je Zak za In magazin.

Pjevač priznaje da se maknuo od pozornice, ali ne i od glazbe na kojoj je vrijedno radio i za vrijeme trajanja pandemije.

''Malo mi je to smiješno kad netko kaže nema te, kako me nije bilo pjevao sam, a za vrijeme korone nitko nije pjevao... E sad, nekad si više prisutan u medijima nekad manje. Shvatio sam da je bez veze se pojavljivati uvijek ako nemaš nešto pametno za reći'', kaže.

Uz to, Zak se prisjetio i tko mu je uvijek bio u prvom redu na koncertima. Naravno, nije tajna da je Ivan jedan od omiljenih izvođača domaćih dama.

''Dok sam pjevao one vrckave note do 2011. tad su se najviše obožavateljice javljale, onda kad se dogodio taj pravi muški hit 'Bolja od najbolje' onda su se počeli javljati i fanovi, ja rekoh što je ovo gle imam i mušku publiku'', kazao je Zak koji je također priznao da je slobodni 40- godišnjak koji se nada da će jednog dana imati obitelj.

Zak je još dodao kako ovo ljeto ne misli mirovati i odmarati, jer nije neki fan plaža i mora, nego misli uživati u nadolazećim koncertima koje planira izvoditi cijelo ljeto.