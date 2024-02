Sous chef 'Hell's Kitchen Hrvatska' Ivan Vrbanec pokazao je kako očistiti i pripremiti ribu.

''Pokazat ću vam par trikova iz kuhinje, a započet ćemo s filetiranjem ribe. Dakle, zarežemo ju tu iza peraja, dobro ljuskice očistimo te režemo iza prateći leđa'', objasnio je Ivan te dodao kako se isto napravi i s druge strane, a zatim odreže rep. ''Kada smo sa svih strana odrezali krećemo pratiti kost. Kada je Ivan to napravio, skinuo je glavne i središnje kosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U rezanju je posebno naglašavao koliko je bitno pratiti kosti, a za kosti u sredini je koristio pincetu i posudu s vodom. ''Tražite kosti koje idu do ribe. To je to kada pod prstima osjetite da je glatko. Dobili ste dva filea u relativno kratkom roku'', objasio je Ivan i dodao kako je bitno dobro osušiti file ribe prije pečenja, posebno kožu koja se potom posoli, a zatim blago poulji. Ulje se stavi i na tavu te je bitno da je ona zagrijana.

Foto: RTL Foto: RTL

''Kada ide lagano dim iz tave znači da ste na dobrom putu'', objasnio je te stavio ribu u tavu. ''Uvijek se stavlja na kožu i potrebno ju je pritisnuti', dodao je te istaknuo kako je prilikom pečenja najbitnije - strpljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je krenuo pripremati umak temeljac od maslaca i začinskog bilja. ''Zarolamo lagani smotuljak i režemo, a zatim listić kadulje s kojim ne smijemo pretjerivati'', rekao je te zagrijao maslac. Potom je miješajući dodao narezano kako bi se stvorila lijepa emulzija koju možemo servirati uz ribu.

Show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sous chef Hell's Kitchen Hrvatska: Ivan Vrbanec pokazao je kako filetirati i pripremiti ribu: 'Tražite kosti koje idu do ribe'