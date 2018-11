IVA JERKOVIĆ ZABLISTALA U SEKSI IZDANJU: Skratila kosu pa oduševila: ‘Kakav komad od ženske’

Manekenka, koja je dugo bila vjerna dugoj kosi, svojim je novim stylingom pobrala same komplemente

Iva Jerković na društvenim mrežama pojavila se sa znatno kraćom frizurom. Naime, zgodna manekenka uvijek se hvalila dugom kosom, no izgleda da je odlučila da je vrijeme za promjenu. “Šišanje”, napisala je uz fotku na kojoj pozira s kosom do ramena, u trapericama i uskoj crnoj majici. Ivini fanovi pozdravili su njezin novi look, a svoje oduševljenje izrazili su u komentarima. “Slatkiš”, “Divna”, “Pravi si zmaj, curo”, “Komad od ženske”, “Krasotica”, bili su samo neki od njih.

