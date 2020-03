ISPOVIJEST HRVATSKE NOVINARKE: ‘Nudio mi je lažnu diplomu u zamjenu za seks; koliko znam, na slobodi je…’

Ana Malbuša progovorila je o neugodnom iskustvu koje je doživjela tijekom rada na jednom od priloga za ‘Provjereno’

Sinjanka Ana Malbaša, reporterska istraživačkog magazina “Provjereno” u intervjuu za Večernji list progovorila je o svojoj novinarskoj karijeri koju je započela na HRT-u, a između ostalog, osvrnula se i na neugodnosti koje je doživjela radeći kao istraživačka novinarka. Tijekom rada na prilogu o kupovini lažnih diploma kontaktirala je posrednika koji joj je svoju uslugu ponudio u zamjenu za seksualni odnos.

“Priču o kupovini diploma i svjedodžbi u Bosni i Hercegovini radila sam u suradnji s novinarima Žurnala. Napravila sam više reportaža o vatrogascima koji imaju svjedodžbe iz Centra za obrazovanje iz Širokog Brijega i Logos centra iz Mostara. Neki su za vrijeme predavanja bili na radnome mjestu, neki se nisu ni pojavili u školi kada su branili završni rad, a pojedine iz dubrovačke zračne luke je bosansko-hercegovačka policijska agencija snimila u nabavci preko posrednika”, započela je.

“Da bih saznala rade li još i može li se kupiti diploma ili svjedodžba i dalje, stupila sam u kontakt s jednim od onih kojeg su agencije detektirale. On je nudio diplomu, ali u zamjenu za seksualni odnos. S obzirom da sam pretpostavljala o kakvom je miljeu riječ, to me nije iznenadilo. Taj je posrednik po mojim saznanjima na slobodi. Ne znam je li još radi, ali mislim da mu se ništa nije dogodilo. Kao ni bivšim vlasnicima škola. Moćna obitelj Ševo iz Hercegovine je nakon izbijanja afere prodala škole. Više nisu vlasnici na papiru”, ispričala je.