KAD JE TO BILO... / Stefany Hohnjec i Aleksandra Grdić pred kamerama isprobavale seksi krpice, a Žanamari i još neke jedva smo prepoznali

Na otvorenju trgovine 'Newyorker' u centru 'Westgate' u Zaprešiću 2009., okupila su se mnoga poznata lica. Među njima su Neven Ciganović, Marko Grubnić, Aleksandra Grdić, Hana Hadžiavdagić Tabaković, Žanamari Perčić, Stefany Hohnjec i drugi. Zvijezde su tada izgledale potpuno drugačije, a na mnogima je danas itekako promjena vidljiva. Žanamari je ranije imala vrlo vitku liniju, Ciganović se tada još nije podvrgnuo estetskim korekcijama i izgleda skroz drugačije nego sada. Grubnić je tada imao puno kraću frizuru, a brade nije bilo nigdje na vidiku. No, to nije sve. Sjećate se Aleksandre Grdić i Petre Maroje? One kao da su propale u zemlju, nemamo ih prilike često vidjeti u javnosti, a sada su isplivale njihove fotke iz cvijeta mladosti i podsjetile mnoge koliko su tada bile atraktivne. Velike transformacije naših slavnih možete pogledati u galeriji.