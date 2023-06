Reporteri srpskog lista Novosti Nataliju Jokić, suprugu košarkaša Denvera Nikole Jokića, upoznali su kada joj je bilo samo sedam mjeseci, bila je protjerana s obitelji iz Krajine.

Bio je 6. kolovoza 1995. godine, a ona je u naručju majke bježala od "Oluje". Srpski mediji su tada pisali da izbjeglice iz Krajine ne mogu u Srbiju.

'Znamo da nema više nazad'

"Mi smo Maćešići. Ovo je Maja, tri i pol godine ima. A, ovo Natalija, sedam mjeseci tek napunila. Prva je beba rođena u ovoj godini, u Krajini", pričala je za Novosti mama Danica.

"Nama je ovo drugo bježanje. Živjeli smo u Karlovcu. Kada tu više nije bilo života, pobjegli smo u Slunj. Sada ponovo bježimo, a ne znamo kud. Znamo da više nema nazad. Ako nas neće Srbija, netko će nas, negdje, valjda primiti", dodala je mama Danica, a onda je reporter uslikao sedmomjesečnu Nataliju i njenu sestru i mamu.

Prvu javnu fotografiju Jokićeve supruge pogledajte OVDJE.

Kasnije je u "Večernjim novostima" na naslovnoj stranici fotografija majke Danice i njenih djevojčica odaslana u svijet, bile su prikaz prognanog naroda zaustavljenog ispred mosta na Sremskoj Rači.

Podsjetimo, srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je veliki uspjeh sa svojim klubom Denver Nuggets pobijedivši Miami Heat, proglašen je i igračem NBA finala, dok su mu najveću podršku u važnim trenucima pružale supruga Natalija i kćer Ognjena.

Nikola je nakon utakmice pozirao sa svojim damama, a Natalija nije krila koliko je ponosna i sretna na njega. Upravo je ona osvojila Amerikance svojom jednostavnošću i činjenicom da joj medijska pažnja nije važna, a u javnosti se najčešće pojavljuje na utakmicama na kojima navija za Nikolu.

"Da, ne samo kćerka, moja žena je tu također, bila je uz mene od prvog dana, čak i u Beogradu. Tu je i moj brat koji živi sa mnom. U stvari, svi smo živjeli zajedno u jednom trenutku, pa je to bio cirkus. Ali oni su svi dio mog života. Mnogo znači, a bez njih ne bih bio ovdje sto posto", izjavio je košarkaš nakon utakmice za tamošnje medije.

On i Natalija su od 2020. godine u sretnom braku, a on je svojim iskazom ljubavi i privrženosti prema njima iznenadio Amerikance, ali i obožavatelje diljem svijeta. Naime, Nikola na košarkaškom terenu ne smije nositi vjenčani prsten, no on se domišljato sjetio kako da bude ipak uz njega. Tako na svakoj utakmici možemo vidjeti zlatni prsten vezan vezicama na njegovim tenisicama.

U jednom on intervjua je otkrio kako je taj trik vidio još kod jednog suigrača u Srbiji i da kada nosi prsten ima osjećaj da je obitelj uz njega. A video o tome je i objavila čak i NBA na svom profilu na Twitteru.