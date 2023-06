"Mislim da svi mi koji imamo ženu i djecu trebamo biti sretni s osobama koje imamo pored sebe", rekao je za srpsku Arena TV u siječnju Jokić. "Kad imaš normalan život, to te podiže i samo ti pomaže", dodao je. Iako par od 2015. godine živi u Denveru, Nikola često s ljubavlju govori o njihovoj domovini. "To je stvarno mali grad na sjeverozapadu Srbije. Imamo stvarno lijepu prirodu", opisao je Nikola za magazin SLAM. "Jednostavno mi se sviđaju ljudi tamo. To je kao obitelj", dodao je.