Koliko su Suzana Mančić i Nada Topčagić bliske prijateljice, dokazuje nedavna objava legendarne pjevačice, kojom se prisjetila jednog davnog ljeta, kada su njih dvije zajedno ljetovale u Crnoj Gori.

Topčagić je tada objasnila zašto je baš ovu fotografiju objavila na svom profilu na društvenoj mreži.

"Jučer je bilo sumorno vrijeme, rekoh 'ajde da se nešto događa, pa sam počela pretraživati svoje slike i nađem tu fotografiju. Rekoh, jaaaao, kad je to bilo… A prvo me Suzi zvala nešto privatno prije toga, ne znam sjeća li se ona toga uopće… To je bilo u Kumboru. Bila sam presretna kada sam našla tu fotografiju i vidjela sam kako je tada izgledala Crna Gora. Takva divljina… Pa sam pomislila: 'Bože, što nisam u tom vremenu'. Znamo da je sve to sada naseljeno, i sjetila sam se baš tih trenutaka, moje rane mladosti… Niti je tu što vulgarno, niti išta, toliko smo čedno izgledale", napisala je na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi rad do mora: Stanje nacije donosi vodič za turiste - kako si priuštiti ljetovanje na Jadranu

To je ta prirodna ljepota

Nada Topčagić u nastavku je ispričala da je fotografija nastala godinu dana nakon njezina porođaja.

"To je bilo godinu dana poslije mog porođaja, pa sam malo izgledala kao pljeskavica. Moje cikice su bile kao pljeskavice, a Suzana je bila baš, onako, prava djevojka. To je ta prirodna ljepota, ništa vulgarno… Gdje su grudi tamo?! Pogotovo ja - kao dečko! Danas svi muškarci imaju grudi kao ja tada!", zaključila je pjevačica s dozom humora.

Ova njihova fotografija nastala je devedesetih godina na moru u Crnoj Gori, a fotografirao ih je suprug Nade Topčagić, Zlatko.