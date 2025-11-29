Intimno vjenčanje premijera: Partnericu oženio u rezidenciji pod strogim mjerama

Australski premijer Anthony Albanese (61), političar i čelnik Laburističke stranke, oženio se svojom dugogodišnjom partnericom Jodie Haydon (46), stručnjakinjom iz financijskog sektora, na privatnoj ceremoniji održanoj u The Lodgeu, službenoj premijerskoj rezidenciji u Canberri. Albanese je time postao prvi australski premijer koji je sklopio brak tijekom obnašanja dužnosti.

Foto: Mike Bowers/afp/profimedia

Ceremoniju je vodila službenica iz Novog Južnog Walesa, a par je samostalno napisao svoje zavjete. U zajedničkoj izjavi poručili su da su “presretni što mogu podijeliti svoju ljubav i predanost pred obitelji i najbližim prijateljima”.

Detalji strogo čuvanog vjenčanja

Planovi vjenčanja čuvani su u tajnosti iz sigurnosnih razloga, pa se tako nije znalo ni vrijeme ni mjesto svečanosti. Mladenku su do oltara dopratili roditelji Bill i Pauline Haydon, dok je njezina petogodišnja nećakinja Ella posipala latice cvijeća. Posebnu pažnju privukao je i premijerov pas Toto, koji je nosio vjenčano prstenje.

Foto: Mike Bowers/afp/profimedia

Jodie Haydon nosila je vjenčanicu australskog brenda Romance Was Born, a prstenje je kupljeno u poznatoj draguljarnici Cerrone u Sydneyju. Kumovi su im bili njezin brat Patrick Haydon i premijerova rođakinja Helen Golden.

Glazba, gosti i putovanje na medeni mjesec

Nakon što su izrekli zavjete, mladence je ispratila pjesma Stevieja Wondera “Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)”, dok su prvi ples otplesali na klasik Franka Sinatre “The Way You Look Tonight”. Na vjenčanju su bili i članovi kabineta – Jim Chalmers, Penny Wong, Katy Gallagher i Richard Marles – te australski glumac Rhys Muldoon.

Foto: Mike Bowers/afp/profimedia

Par sljedeći tjedan odlazi na petodnevni medeni mjesec u Australiji, a svi troškovi vjenčanja podmireni su iz njihovih privatnih sredstava.

Drugi brak australskog premijera

Albaneseu je ovo drugi brak. Prije Jodie Haydon bio je u braku s političarkom iz Novog Južnog Walesa, Carmel Tebbutt (61), s kojom je proveo 19 godina. Razveli su se 2019., a zajedno imaju sina Nathana. Brojne čestitke pristigle su im iz političkog vrha, među njima i od čelnice oporbe Susan Ley (63).

