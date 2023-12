Nedavno su se na društvenim mrežama, točnije pojavile lažne fotografije pjevačica Lidije Bačić i Nives Celzijus, izrađene s pomoću napredne AI tehnologije.

Bačić je bila žrtva manipulacije svoje fotografije u kupaćem kostimu, koja je digitalno prepravljena tako da izgleda kao da je naga, a slično iskustvo imala je i Nives Celzijus, čija je fotografija u kupaćem kostimu također modificirana.

Obje su umjetnice izrazile zabrinutost zbog ovakvih manipulacija, a Nives je naglasila kako se takve stvari ne događaju samo slavnim osobama, već mogu utjecati na bilo koga. Upozorila je i na odgovornost onih koji šire takav sadržaj, ističući važnost prijavljivanja ovakvih slučajeva policiji.

Foto: Happy FM

"To je prije svega nehumano, a također je vrlo naivno razmišljati tako da se to događa samo javnim osobama. To se događa svima i svatko je u opasnosti, možda baš ti ili neko od tvojih voljenih .Onog momenta kada primiš takav sadržaj i ne prijaviš ga policiji već ga proslijediš dalje i puštaš da taj kibernetički kriminalni lanac neometano djeluje i širi se, povećao si mogućnost da se u budućnosti upravo to dogodi tebi i tvojima. Ja generalno prijavim policiji svakog tko mi pošalje nešto za što procijenim da spada u kategoriju kaznenog djela. Hvala bogu nakon toga više nikome ne pada na pamet da mi šalje takav sadržaj", rekla je zabrinuto Nives.

Foto: Instagram Nives Celzijus

Naime, Lidija Bačić je prije tri godina objavila fotografiju na kojoj se nalazi u donjem rublju, a nedavno je društvenim mrežama počela kružiti fotografija na kojoj je Lidija potpuno naga. Pjevačica nije htjela komentirati ovaj nehuman događaj, već je naprosto na svojoj društvenoj mreži ponovno objavila originalnu fotografiju.

Foto: Instagram Lidija Bačić

Stručnjak za IT, Saša Aksentijević, za 24 sata objasnio je kako su ovakve aplikacije dostupne već nekoliko godina, ali su sada postale naprednije, omogućujući stvaranje lažnih videozapisa iz statičnih fotografija.

"Za nekoliko godina bit će jako teško dokazati koja je fotografija prava, a koja deepfake", dodao je.

