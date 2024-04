Spisateljica Ingrid Divković, koju je javnost pobliže upoznala u prvoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čiju novu sezonu možete gledati ponedjeljkom i utorkom na RTL-u te 24 sata ranije na online platformi Voyo, često objavljuje citate iz svojih knjiga na društvenim mrežama, a u nedjelju je podijelila dirljivi video na društvenoj mreži.

Ingrid se dotaknula odlaska od svega što je zamara i što smatra nepotrebnim.

"Idem ja. To su najbolje riječi koje sam u posljednjih nekoliko godina naučila. Recite te riječi kada vam je previše svega i jednostavno idite. Sebi, svojoj kući, svojim voljenima. Idem ja. Svjesnosti, non stop budnosti i bujnosti srca. Idem s izbrušenim instinktom razlučivanja bitnog od nebitnoga, dobrog od manje dobra. Kako je dobar osjećaj znati otići od svega nepotrebnoga, zamornoga, suvišnoga. Jednostavno otići. Od svega do čega ne narasteš i ne odrasteš, dušom", napisala je Ingrid ispod videa.

Brojni pratitelji su se raznježili emotivnom objavom.

"Dvije riječi koje sve govore", "Predivno", pisali su obožavatelji.

Podsjetimo, Ingrid je 2022. dobila sina Vala s Darijem Sederom, diplomiranim ekonomistom iz Osijeka koji živi i radi u Njemačkoj. No kasnije je dala do znanja kako sina odgaja sama, a s obzirom na to da je izbrisala sve fotografije s Darijem, njeni pratitelji zaključili su da su prekinuli vezu.

Foto: Pixsell/ Dalibor Urukalovic Foto: Pixsell/ Dalibor Urukalovic 10. Luka Budak i Ingrid Divković "Brak na prvu" spojio je ovaj par koji je nakon završetka emisije javno priznao da je u vezi. Međutim, nedugo nakon toga Luka i Ingrid su odlučili prekinuti, nakon čega je Ingrid otkrila da se ponovno zaljubila. Na Instagramu je objavila fotografiju s muškarcem za koga kaže da je "onaj pravi".

Nakon snimanja showa "Brak na prvu", Ingrid i jedan od kandidata, Luka Budak, otkrili su da su u vezi. Jedno vrijeme su i živjeli zajedno, no ljubav je pukla.

