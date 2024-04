Policija je deset dana tragala za Dankom Ilić (2). Dankini roditelji deset su dana proživljavali pakao tražeći svoju malenu kćer, no imali su nadu da će je pronaći i vratiti je u svoje naručje. No, u četvrtak su saznali najgoru vijest - Danka je mrtva. Objavio je to srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Djevojčicu su autom udarila dvojica radnika Vodovoda, a zatim njezino tijelo bacili na deponij.

Strašna vijest pogodila je čitavu regiju, pa i svijet. Brojne poznate osobe posvetile su objave na društvenim mrežama malenoj Danki, a među njima je i Ingrid Divković, spisateljica i ekspertica iz prve sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' čiju četvrtu sezonu pratimo na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo.

"O moj tužni svijete, zar si slijep pa ne vidiš?

Jedino što još na ovome svijetu vrijedi

jest tvoje i moje

DIJETE", napisala je Ingrid te dodala emoji slomljenog srca.

Ta je objava ostavila njene pratitelje bez teksta. Komentirali su napisano samo emojijima srca.

Podsjetimo, Divković je majka dvoipolgodišnjeg dječaka Vala kojeg je dobila u vezi s Darijem Sederom. Njih dvoje više nisu zajedno, a Ingrid često ističe kako joj je sin čitav svijet.

