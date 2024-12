Ingrid Divković: 'Ne znam na kojim bi drogama morala biti da nešto ovako odjenem'

Spisateljica Ingrid Divković (39) redovito dijeli isječke iz svojih knjiga i dijeli poučne citate na Instagramu, no ovoga puta se osvrnula na temu odijevanja.

Ingrid je podijelila fotografiju modela u haljini s dubokim dekolteom, koju, kako kaže, nikada ne bi odjenula.

"Znam da je ovo netipično za moj profil, ali moja ljudska i majčinska dužnost tjera me da ovo prokomentiram na svoj način. Ljudi moji, recite vi meni, što je ovo? Kakva je ovo "moda"? Ja iskreno ne znam na kojim bi drogama morala biti da nešto ovako odjenem i izađem među ljude. Ne, nisam konzerva, samo sam žena koji drži do dobrog ukusa i još važnije, do vlastitog dostojanstva", započela je Ingrid.

Naglasila je kako ovakvi stilovi šalju pogrešne poruke, ne samo ženama, već i muškarcima.

"Ugledavši ovu sponzoriranu objavu danas, malo je reći da sam ostala šokirana kakve se poruke šalju mladim djevojkama i ženama. I muškarcima na kraju krajeva jer su i oni konzumenti ove sablazno nakaradne "mode" upakirane u priču o jedinstvenosti, ženstvenosti i autentičnosti. Kome je ovo jedinstveno? Kome je ovo ženstveno? Autentično? Ok, o ukusima se ne raspravlja, znam znam, i respektiram tu poznatu misao ali ljudi moji…", dodala je.

Foto: Instagram

"Ovo prelazi granicu svakog ukusa i nema veze s istinskom ženstvenošću. Ovo je sve samo ne ženstveno i lijepo. A najtužnije od svega, ovakve se "haljine" uporno reklamiraju. I za kraj, moje je mišljenje da bi naša tijela trebala biti instrument zahvalne, zadovoljne i dostojanstvene duše, a ne nekakav rasvjetni stup, hodajući komad mesa. P.s. za one kojima je ovo WOW, slobodno se otpratite s ove stranice sami. Hvala", zaključila je Ingrid.

