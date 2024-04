Spisateljica Ingrid Divković, koju su gledatelji upoznali u ulozi ekspertice prve sezone Braka na prvu, kojeg pratimo na RTL-u te 24 sata ranije na platformi Voyo, na svom je Instagram profilu objavila emotivan tekst. Uz seriju metaforičnih fotografija sebe u sjeni, kamenja i morskih valova, progovorila je o promjeni koju trenutno proživljava.

"Mijenjam se. Ne znam je li to prava riječ za stanje u kojemu se trenutno nalazim ali ono što znam jest da intenzivno osjećam velike promjene u svome biću. Osjećam apsolutnu tišinu, veliku, snažnu, naročito u predjelu srca. Tišina je to koja me budi usred noći, lovi me potpuno nespremnu, fizički iscrpljenu ali istovremeno, tišina je to koja me susreće i u radosti, spremnu i snažnu", napisala je na početku objave.

"Kada me prvi put posjetila zaplakala sam. Plakala sam dugo i do najdubljih suza. Imala sam osjećaj da u mojim grudima spava sva tišina ovoga svijeta. Štoviše, imala sam osjećaj da sam najtiša osoba na ovome svijetu. Dogodilo se i sljedećeg dana. Ovoga je puta bilo puno dublje, puno snažnije", ispričala je.

Bol, tišinu i dileme u srcu već neko vrijeme liječi meditacijom a nakon tri mjeseca osvijestila je najdublju srž svoga bića.

"Da mi je netko prije desetak godina rekao da ću se od one hihotave i glasne djevojke pretvoriti u tišinom odjevenu ženu koja više nikoga ne pokušava uvjeriti ni u što i koja više nikoga ne davi sobom rekla bih mu da je lud", napisala je na kraju objave uz zaključak da poanta života dolazi nakon faze ludosti.

Podsjećamo, Ingrid je sa svog Instagram profila uklonila sve fotografije s partnerom Darijem Sederom, s kojim je u kolovozu 2022. dobila sina Vala. Nakon brisanja fotografija s Darijem, napisala je da sina odgaja sama. Zbog toga su pratitelji posumnjali da je došao kraj njihovoj ljubavi.

Ingrid je ranije bila u vezi s Lukom Budakom, kojeg je upoznala u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', no nakon gotovo dvije godine svoje su svoje puteve razišli.

