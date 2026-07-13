Tragedija u Dubaiju: Influencerica poginula nakon pada s 27. kata, partnerica bila u stanu?

Vijest o smrti mlade brazilske influencerice i manekenke Kauane Bilhar potresla je svjetsku javnost. Bilhar je život izgubila padom sa zgrade u Dubaiju pod nerazjašnjenim okolnostima, a detalji koji polako izlaze na vidjelo stvaraju sliku ispunjenu dubokom tugom i misterijem koji čeka rješenje.

Misterij u Dubaiju

Kauana je poginula prilikom pada s 27. kata zgrade. Ono što je posebno šokantno jest da je imala samo 27 godina, brojka koja se zlokobno poklapa s katom s kojeg je pala. Policija u Dubaiju pokrenula je opsežnu istragu i, kako prenose brojni svjetski mediji, još uvijek razmatra sve mogućnosti, uključujući nesretan slučaj ili čak ubojstvo. Tragedija je tim veća što se dogodila samo nekoliko tjedana nakon što je, krajem lipnja, Kauana objavila zaruke sa svojom partnericom Barbarom Abrantes, koja je u trenutku pada navodno bila s njom u stanu. Upravo je Abrantes obavijestila obitelj o strašnoj vijesti. Bilhar je u Dubaiju živjela otprilike dvije godine, gradeći karijeru modela i influencerice, a na Instagramu ju je pratilo više od dvadeset tisuća ljudi s kojima je redovito dijelila isječke iz svog života, s putovanja i profesionalnih snimanja.

Emotivan oproštaj obitelji

Vijest o smrti potvrdila je i njezina majka Darla Bilhar, koja se od svoje kćeri oprostila dirljivom objavom na društvenim mrežama: "Nema riječi kojima bi se opisala čežnja koju si ostavila iza sebe. Danas više nisi uz mene, kao što sam sanjala, ali živjet ćeš u meni zauvijek. Beskrajno te volim, djevojčice moja. Do dana kada se ponovno sretnemo", napisala je shrvana majka. Ona je, prema navodima stranih medija, odmah otputovala u Dubai kako bi osobno nadgledala istragu i organizirala povratak tijela svoje kćeri u Brazil. Njezin boravak tamo obilježen je i javnim apelom u kojem je molila za poštovanje prema uspomeni na Kauanu, suočena s brojnim zlonamjernim internetskim komentarima i okrutnim nagađanjima o okolnostima njezine smrti.