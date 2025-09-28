Influencerica Meri Goldašić kupila prvi auto i to baš Mercedes: 'Auto je zvijer'

Hrvatska influencerica Meri Goldašić (31) ovih je dana proslavila poseban trenutak – kupnju novog automobila, i to ni manje ni više nego Mercedesa. Na društvenim mrežama podijelila je fotografiju limenog ljubimca, uz emotivan opis: „Moj prvi ikad, automobil iz snova.“ Uz čestitke su pristigli i komplimenti, među kojima su se istaknuli komentari poput: „Auto je zvijer, baš kao i ti!“ i „Bravo za sve pobjede!“

Ipak, ovaj luksuzan korak nije stigao preko noći. Meri je prošla trnovit put, o kojem je otvoreno govorila prošle godine na konferenciji Beep Up, pod sloganom "Bez brige – poduzetnički je griješiti". Iskreno je tada priznala da su ne tako davno prolazili kroz financijski težak period.

„Prije dvije godine nismo imali ni za osnovne stvari. Moj sin me tada tražio krafnu u trgovini, ali smo se morali odlučiti za meso jer jednostavno nismo mogli priuštiti oboje“, ispričala je tada, opisujući koliko je bilo izazovno preživljavati dok nije pronašla svoj poslovni put.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Danas je situacija potpuno drugačija, umjesto odricanja, njezina djeca uživaju u putovanjima i iskustvima koje ona sama nije imala u djetinjstvu. „Nisu mi bitni pokloni, važnija su iskustva. Vodim ih na mjesta gdje nikad nisam bila, da im pružim ono što meni nije bilo dostupno“, rekla je.

