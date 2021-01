INDIRA SE UTEGLA U TAJICE, PA SKAČUĆI ZAVRTJELA GUZOM: Fanovi plaču od smijeha; ‘Guzotres u teretani’

Indira je energično počela njihati bokovima te je skačući zavrtjela guzom

Pjevačica Indira Levak redovito trenira u svojoj kućnoj teretani. Suprug Miroslav napravio je za nju poseban trening, a kako to izgleda pokazala je u šaljivom videu kojega je objavila na svom Instagramu.

Indira je bila odjevena u usku sivu majicu s kapuljačom i tajice, a snimao ju je suprug dok je tražila prigodnu glazbu za vježbanje. Video je naslovila “Disco Time and Guzotres in the Gym (‘Vrijeme je za disco i guzotres u teretani’)”, a Miroslav je otkrio kako oni i nedjeljom treniraju.

Indira je energično počela njihati bokovima te je skačući zavrtjela guzom. “Dajte mi mikrofon”, povikala je u jednom trenutku.

“Idem ja na kobasice, aj bok”, rekla je Indira na kraju videa i otišla. Snimka je pregledana preko 13.200 puta, a fanovi su joj poručili kako ih je nasmijala do suza.

“Koja si ti kraljica za sva vremena, nemoj se nikada mijenjati”, “Srce veliko. Žena za voljeti vječno predivna je”, “Blago tebi… Zavidim ti na toj energiji”, “Obožavam te tako ludu”, “Ha, ha, ha, to se zove brzo i efikasno treniranje”, komentirali su.