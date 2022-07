Nakon dva tjedna gledao je boksački meč između Mohammeda Alija i Chucka Wepnera i to ga je inspiriralo da napiše scenarij za film "Rocky". Napisao ga je za 20 sati! Pokušao ga je prodati i ponuđeno mu je 125.000 dolara. No, Stallone je želio glavnu ulogu u filmu. Studio to nikako nije mogao prihvatiti. Rekli su da "izgleda smiješno i smiješno govori". Nekoliko tjedana kasnije, studio mu je ponudio 250.000 dolara. Odbio je. Ponudili su 350.000 dolara. I to je odbio. Željeli su njegov film, ali ne i njega. Rekao je da će pristati samo pod uvjetom da i on bude u filmu. Nakon nekog vremena, studio se složio s njegovim zahtjevom i dao mu 35.000 dolara za scenarij i dopustio mu da glumi glavnog lika. Ostalo je povijest!