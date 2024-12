Ida Prester podržava estetske korekcije, ali ne podržava stav da je starenje - sramota

"Jesu li bore i starenje za žene takva sramota? Trebamo li filtrirati sve fotografije i lagati za godine?", osvrnula se na temu starenja pjevačica Ida Prester Peševski (45) na društvenoj mreži.

Ida je objavila video u kojem je ohrabrila žene da se ponose svojim godinama i da ih ne skrivaju. Naglasila je kako su bore sasvim prirodna pojava, ali je ukazala na to da su žene s borama često suočene s kritikama.

"Jučer sam dobila hrpu poruka u inbox i komentara: 'Wow, napokon netko tko je pokazao svoje bore. Napokon netko tko je pokazao svoje godine i ne srami se svojih godina'. Sve te poruke su dobronamjerne, ali mislim da nijedan muškarac nije dobio takve poruke. To jako govori o duhu vremena. Kad smo mi to nasjele na priču da su bore nešto čega se žena treba sramiti? Da svaki put kad se pojavi neka bora negdje, da kažu: 'Wow, kakva carica. Pokazala je otvoreno bore jer bore i starenje je sramota'", napisala je pjevačica.

Ida podržava estetske korekcije i smatra da žene ne bi trebale skrivati svoju dob.

"Osobno, nemam ništa protiv estetske kirurgije. Medicina ide naprijed, kozmetika ide naprijed. Ja ću sigurno i sama vremenom koristiti neka od tih rješenja. Čukljeve ću operirati čim stignem i ove kapke koji me godinama smetaju da se pošteno našminkam. Nije u tom stvar. Stvar je u tome da prestanemo loviti same sebi rep i misliti da sve manje vrijedimo kako godine prolaze. Ja imam 45 godina i nikada nisam skrivala svoje godine. Mislim da nijedna žena ne bi trebala skrivati svoje godine", dodala je.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Ida Prester

Pjevačica je potaknula žene da misle pozitivno o sebi i da su posebne baš takve kakve jesu.

"Imam 45 godina i trenutno sam najbolja, najljepša, najviše radim, najviše planova imam, najbolja sam mama jer sam izgradila strpljenje, najbolja prijateljica jer sam naučila slušati, dajem najbolje savjete jer imam iskustvo, najbolje se zabavljam jer znam što mi odgovara i imam najbolje priče jer sam doživjela toliko toga. Kome smetaju moje bore dok pričam, ne mora me slušati. Nastavite niz, svaka za sebe, i poštujte same sebe – ne sramite se svojih godina, one su vaše bogatstvo", zaključila je pjevačica.

POGLEDAJTE VIDEO: Ida Prester: "Svima govorim da mi je 45, ponosna sam na to. Starost je privilegija"

