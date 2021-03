I BEYONCE SE OGLASILA NAKON BOMBASTIČNOG INTERVJUA: ‘Hvala ti Meghan na tvojoj hrabrosti i vodstvu’

Pop diva Beyoncé preko svoje internetske stranice izrazila je javnu podršku Meghan Markle dva dana nakon što su ona i njen suprug princ Harry dali intervju Oprah Winfrey.

Beyoncé je uz dirljivu i skrenu poruku objavila i njihovu zajedničku fotografiju snimljenu u srpnju 2019. godine na londonskoj premijeri “Kralja lavova”.

“Hvala ti Meghan na tvojoj hrabrosti i vodstvu. Svi smo zbog tebe jači. Nadahnula si nas”, napisala je.

Također, Beyoncé je u ponedjeljak, na Međunarodni dan žena objavila crno-bijeli kolaž od 12 fotografija žena kojima je odala počast jer “krše pravila”, a među njima našla se i Meghan.

Beyoncé i Meghan su se navodno prvi put upoznale 2019. godine na premijeri “Kralja lavova”.”Volimo vas!”, kazala je tada Beyoncé, a uz njih dvije bili su još i princ Harry, Jay-Z i šef Disneya Bob Iger.

Dok su se Meghan i Beyoncé družile, Harry je snimljen kako Igeru govori da je Meghan zainteresirana za posao posuđivanja glasova animiranim likovima.

Ne zna se je li se Meghan sastala s Beyoncé otkako je napustila Ujedinjeno Kraljevstvo početkom prošle godine. Prema Graziji, njihovo upoznavanje označilo je početak dugog procesa organiziranje njihovog sastanka.

“Meghan je godinama bila obožavateljica pjevačice. Posvećivala joj je objave na svom Instagramu koji je sada obrisan. Dugo je o njoj sanjarila kao idealnoj gošći na večeri”, izvijestio je magazin tada, a navodno ih je spojila Meghanina prijateljica Serena Williams, piše Daily Mail.

U međuvremenu stiglo je priopćenje iz Buckinghamske palače uime Njezina Veličanstva Kraljice Elizabete II.

“Cijela je obitelj žalosna saznavši u cijelosti koliko je posljednjih nekoliko godina bilo izazovno za Harryja i Meghan. Pokrenuta pitanja, a osobito ona o rasi, zabrinjavajuća su. Iako se neki doživljaji mogu razlikovati od osobe do osobe, oni se shvaćaju vrlo ozbiljno i obitelj će ih rješavati privatno. Harry, Meghan i Archie uvijek će biti jako voljeni članovi obitelji”, priopćili su, između ostalog.

