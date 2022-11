Za svog sina, koji danas ima 38 godina, kazala je da je da dosta liči na princa Williama. Ona je navodno Charlesa prvi put upoznala 1975. godine dok je radila u britanskom konzulatu u Montrealu. Kasnije su se, kaže, njih dvoje spetljali u Londonu u njegovom stanu u Buckinghamskoj palači. "Pred kraj dejta, Charles me uzeo u naručje i dao mi je dubok, strastven poljubac. Od uzbuđenja sam izgubila tlo pod nogama", rekla je Jenkins. Čak i nakon što se Charles oženio Dianom 1981. godine, on i Janet nastavili su svoje tajne susrete, a on joj je često pisao i ljubavna pisma. Nakon jednog strastvenog dejta na Charlesovom imanju Highgrove, otkrila mu je da je trudna.