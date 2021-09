Nakon Sandre Rešić, Sanja Grujić je također imala šansu dokazati se kao voditeljica, a ona je izrazila želju da ugosti Anu Spasojević i Deniz Dejm, piše Pink:

"Dobar dan, Sanja i Bane. Hvala što ste me opet ugostili, nije mi drago zbog čega smo ovdje. Ja sam se tuširala i počeli su mi uzimati stvari, a nisu me ni pitali, to je meni nepoštovanje. Ja sam to uzela nazad, nisam mogla izaći gola. Počela sam je prskati vodom, a ona je mene krenula tuči", objasnila je Deniz.

"Laž, uzeli smo samo stolicu. Ona je neartikulirana i psiho", dobacila je Ana.

"Čula sam za Stefana Mihića da je homoseksualac", dodala je Ana, na pitanje što znaju o natjecateljima.

Zatim je kratko došao i Fran Pujas, koji je još jednom naglasio da ne namjerava ući u vezu, ali je istaknuo da je jedno Anđela Đuričić njegov tip.