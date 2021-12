Pjevač Tony Cetinski je prije neki dan priznao da je transplantirao kosu. Taj njegov postupak trajao je deset sati te je i objavio fotografije. S ćelavosti se muče i brojne svjetske zvijezde poput Matthewa McConaugheya, Mel Gibsona i Jude Lawa. Ćelavosti je nelagodna pojava, ali i za svakog trećeg muškarca realnost.

"Ono već polako osjetiš da pada, za sada je dobro. Realno je, kad vidiš da krene padati, na ćelavo i gotovo", kaže Goran Marinković iz Zagreba za RTL. Tony je također objasnio da je postupak bezbolan.

"To je FUE metoda transplantacije kose u kojoj vadimo jedan po jedan folikul. Nakon što se da lokalna anestezija, najčešće u stražnjem dijelu glave, gdje se najviše vadi, specijalnim instrumentima manjim od milimetra se uzima jedan po jedan folikul. To su

nakupine dlaka koje rastu zajedno i u prosjeku su jedna do dvije dlake u folikulu", kaže estetska kirurginja Ana Maletić.

Još jedan hrvatski influencer presadio je kosu, ali u Turskoj. Riječ je o Sandi Pegu koji se odlučio "počastiti" novom kosom za dan vjenčanja. "To je tabu tema o kojoj ljudi imaju predrasude, smatraju da su ne znam što, a ne znaju da si za deset dana kao nov", kaže Sandi. Kosi treba do 12 mjeseci da se pokaže u punom obujmu, ali Sandi je nakon osam mjeseci zadovoljan volumenom.

"Kod mene je specifično što je na pojedinim dijelovima ispadala kosa i iza. Da sam ja bio proćelav, zakon, super, a ovako drž ne daj. Išao sam zakrpati te rupe", kaže Pego.

Ćelavljenje može biti šok, pričaju neki psiholozi

"To se ne može spriječiti, a čovjek se užasava da ne može spriječiti promjenu. S druge strane nisu opterećeni da imaju škembitis jer to društvo ne osuđuje, ni drugi muškarci, a kosa je ipak neka druga stvar", kaže psiholog Igor Čerenšek.

Na pitanje kako on gleda na to, je li teško kao muškarac i psiholog odvojiti objektivno i subjektivno, Čerenšek odgovora: "Ja mislim da idem u tom smjeru, samo rijetki vide, koji me gledaju odozgo. Bit će to težak proces prilagodbe. Jedno je kad sam bio sportaš ćelavi na Olimpijskim igrama, ovo nije brijem, a narast će, ne ovo više neće narasti. Bit će izazovno kao i za svakog muškarca."

Transplantacija može koštati i do 30 tisuća kuna, no postoje i jeftinije opcije, i tu u Turskoj i na Balkanu.

"Ja sam im sve objasnio i rekao da ako bude nešto loše, ja ću ti sve objaviti i shvatili su to ozbiljno. Evo mogu se pohvaliti da su 84 glave od drugog mjeseca došli baš preko mene", kaže Pego.