Od partijanja, pakla droge i skandala do vjere: Oni su svoj spas našli u molitvi

Hrvatska estradna scena poznata je po brojnim turbulentnim životnim pričama, a mnoge zvijezde odlučile su se za promjene koje su ih odvele na potpuno drugačiji put.

Marin Ivanović Stoka

Marin Ivanović Stoka (43) je pionir hrvatske hip-hop scene, poznat po svom izravnom stilu i tekstovima koji su često odražavali njegovu osobnu borbu s ovisnošću. Nakon godina borbe s drogom i alkoholom, odlučio je okrenuti novu stranicu u životu.

Foto: RTL Marin Ivanović Stoka

Kroz vjeru i pomoć te zajednice, uspio se izvući iz ralja droge i danas aktivno svjedoči o svom iskustvu te pomaže drugima da pronađu put iz ovisnosti.

Jedan od načina na koje pokušava mlade inspirirati da ne krenu njegovim stopama je predstava "Stara škola kreka - iz tame u svjetlo" koju je kreirao 2018. godine, a do danas igra po mnogim kazalištima diljem Hrvatske.

Simona Gotovac (Simona Mijoković)

Simona Gotovac (40) već sa 16 godina počela je živjeti život u kojem su prostitucija i droga bile svakodnevica. Bila je poznata po burnom braku s Antom Gotovcem (55) i mnogim medijskim skandalima, a onda je prošla kroz radikalnu promjenu života. Nakon što je dotaknula dno, okrenula se vjeri i pronašla unutarnji mir.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Ante i Simona imaju kćer Gabrijelu

Danas živi mirnim i povučenim životom, daleko od reflektora i medijske pažnje, a 2016. udala se po drugi put za Stanislava Mijokovića (58) s kojim živi u Austriji.

Osim kćeri Gabrijele koju je dobila s Antom, Simona je majka još četvero djece koje je dobila u braku sa Stanislavom - kćeri Zvjezdanu i Amaliju te sinove Joshuau i Michaela.

Alan Hržica

Alan Hržica (45), nekoć popularni pop pjevač, danas je jedan od vodećih izvođača duhovne glazbe u Hrvatskoj. Na početku svoje karijere bio je poznat po hitovima kao što je "Uzmi svu moju ljubav" i nastupima na "Dori", no nakon što se 2004. godine povukao sa scene, deset godina kasnije vratio se kao pjevač duhovne glazbe.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL U jednom od svojih svjedočanstava Hržica je priznao kako se dugo borio i s depresijom: "Bilo je to ratno vrijeme, 1993. i 1994. godina, u Zagrebu je bilo jako puno droge na cesti, dosta prijatelja je završilo u Cenacolu i drugim zajednicama za odvikavanje. Zagrizao sam u alkohol, u drogu i poslije 22. godine sam upao u krizu, depresiju, strahove... Posjetio sam psihijatre, dali su mi tablete, bio sam polusvjestan, pospan, usporen, nesposoban za bilo što. Zavapio sam - 'Bože, ili život ili smrt, ovo nema smisla'".

Osvojio je čak i Porina za album "Kamenita vrata live" koji je snimljen na koncertu upravo ispred Kamenitih vrata.

Danas organizira duhovne koncerte i molitvene zajednice, a neki od gostujućih izvođača na njegovim koncertima bile su i Nina Badrić te sestre Husar.

Stefany Hohnjec (Stefany Papić)

Stefany Hohnjec (38), danas Papić, bivša Miss sporta, manekenka i prvakinja Hrvatske u ritmičkoj gimnastici, također je prošla kroz duhovni preobražaj. Nekadašnja manekenka punila je naslovnice i često se zajedno sa sestrom Mateom nalazila u središtu skandala često vezanih za drogu, a prezime im se provlačilo i kroz crnu kroniku. Ipak, u jednom trenutku odlučila je napraviti veliki zaokret i posvetiti se vjeri.

Stefany je danas predana obiteljskom životu i vjerskoj zajednici, a trenutno sa suprugom Ivanom Papićem očekuje treće dijete.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Stefany Hohnjec

"Htjela bih naglasiti da se kroz život dogodi puno toga što nas dovede do onoga gdje bi trebali biti jednog dana, a i sve ono što se dogodilo kasnije se može preobraziti u svjedočanstvo. Kroz to neko iskustvo možemo svjedočiti vjeru. Promijenila sam svoj život, dogodilo se obraćenje koje još uvijek traje. U toj promjeni pokušavam staviti Boga na prvo mjesto. To me vodi kroz svakodnevnicu", rekla je Stefany.

Edita Majić

Edita Majić (54) nikada nije imala problema s drogom, ali bila je jedna od najperspektivnijih hrvatskih glumica, članica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Godine 2004., na vrhuncu karijere, donijela je šokantnu odluku da napusti glumački svijet i pridruži se karmelićanskom redu u Španjolskoj.

Postala je časna sestra s redovničkim imenom sestra Edita Marija od Križa, a izabrala je najstroži samostan na svijetu, klauzurni samostan sv. Josipa sestara karmelićanki u Avili u Španjolskoj.

Foto: Screenshot

"Kada sam napustila kazalište i krenula na ovaj put, bilo je to iz osjećaja praznine i nedostatka smisla u svijetu u kojem sam živjela. Danas, u tišini samostana, pronašla sam mir i osjećaj ispunjenosti koji nisam mogla naći nigdje drugdje", rekla je Edita svojedobno za medije.

Tijekom 2017. godine donijela je još radikalniju odluku te je iz života u samostanu prešla u pustinjaštvo.

