Nakon što je napunila pet Arena u Zagrebu i tri koncertne dvorane u Sarajevu, glazbena ikona Aleksandra Prijović postala je glavna tema razgovora diljem Balkana.

Njezina popularnost ne poznaje granice, što je rezultiralo brojnim raspravama koje se vode u televizijskim emisijama, na sveučilištima, kroz provođenje anketa i uz ponovno preslušavanje njenih hitova.

Također, Aleksandra je postala i središnja tema HRT-ove emisije "Kod nas doma".

Tamo je studentica Petra Mamić, koja je kupila kartu za njen koncertu, raspravljala o načinu na koji mladi promatraju njezino podrijetlo i o pitanju je li to bitan faktor.

Voditelj je Petri postavio ključno pitanje - koliko je važno mladima što je Aleksandra srpska pjevačica i kako to utječe na njihovu percepciju.

" O ukusima se ne raspravlja i to je to. Mislim da nama mladima ne predstavlja problem što je to srpska glazba. Većina srpskih pjevača koje mi slušamo došla je do tridesetih godina, znači ni oni nisu zapravo proživjeli rat i mislim da smo to ostavili po strani i da je za nas glazba - glazba, nebitno ih koje zemlje dolazi", rekla je Petra

Voditelj ju je tad upitao znači li to da mladi koji slušaju Priju nisu izdajnici iz Hrvatske, na što kroz smijeh odgovorila da barem misli da nisu.