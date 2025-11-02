Hrvatska Miss Universe stigla u Tajland i već postala omiljena među natjecateljicama

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović (23) otputovala je u Tajland, gdje će predstavljati Hrvatsku na 74. izdanju izbora za Miss Universe 2025. Iz organizacije Miss Universe Croatia priopćili su kako je Laura uspješno stigla te već započela s aktivnostima uoči velikog finala.

“Laura Gnjatović sigurno je stigla u Tajland i veseli se početku aktivnosti vezanih uz izbor za Miss Universe”, objavili su na službenom profilu natjecanja uz nekoliko fotografija s aerodroma i druženja s drugim natjecateljicama.

Prvi dojmovi i druženja

Lijepa Zadranka već je upoznala svoje konkurentice iz Japana, Laosa, Nigerije, Švicarske i Malezije, a fotografije s druženja odaju pozitivnu i veselu atmosferu. Laura je za službeni početak predstavljanja odjenula elegantnu bijelu kombinaciju, dok je otkriveno da će Hrvatsku u finalnom dijelu natjecanja predstavljati u kreativnom kostimu domaćeg brenda Zigman.

Tko je Laura Gnjatović?

Laura Gnjatović, rođena u Zadru, trenutačno živi u Dubrovniku, gdje studira sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku. Osim što igra profesionalnu odbojku za ŽOK Dubrovnik, radi i u privatnoj poliklinici.

Visoka 191 centimetar, Laura govori engleski, talijanski i španjolski jezik, a u slobodno vrijeme svira gitaru, slika i provodi vrijeme u prirodi sa svojim ljubimcima.

Ljubav i planovi

Također, nakon što je u travnju osvojila titulu Miss Universe Croatia 2025. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, Laura je otkrila i da se nedugo nakon toga zaručila. “Ovo je godina velikih promjena i prekrasnih izazova”, izjavila je tada.

