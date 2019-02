HRVATSKA GLAZBENA DIVA UDRUŽILA SNAGE S NEDOM UKRADEN: ‘Beograd – Hvar uvijek dobra kombinacija’

View this post on Instagram

Beograd- Hvar uvjek dobra kombinacija!🐟 👍🥂Moja draga Zorica Kondza i ja iste kao '85.god kad smo snimale Zora je! 😉🎵🎤🎶💞💞 #muzikanemagranica #nedaukraden #zoricakondza #hvarskidani #beograd #hvar #kodkapetanahvar