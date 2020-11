HRVATICA NOMINIRANA ZA GRAMMYJA: ‘Kao neovisna umjetnica dug je i težak put doći do ove točke’

Nominirana je u kategoriji ‘Najbolji jazz vokalni album’ za album ‘Ona’

Američko-hrvatska pjevačica Thana Alexa Pavelić nominirana je za Grammyja, najpoznatiju glazbenu nagradu na svijetu. Nominirana je u kategoriji “Najbolji jazz vokalni album” za album “Ona”.

“Dolazim u ovaj trenutak s više zahvalnosti u srcu nego ikad prije. Kao neovisna umjetnica bez etikete, menadžera ili većeg distributera, dug je, a često i težak put doći do ove točke. Bez obzira na borbu u kojoj sam ustrajala, jer duboko vjerujem u priče koje ova glazba predstavlja, koja daje glas duši žena svugdje, počevši od Hrvatica u mojoj obitelji. Prezadovoljna sam što sam dobila ovo priznanje od Američke diskografske akademije”, napisala je na Instagramu.

Thana je rođena u New Yorku gdje i danas živi, a dio života provela je u Hrvatskoj. Otac joj je dubrovački odvjetnik Radovan Pavelić, a majka Mercy de Bona Pavelić dolazi iz poznate dubrovčke obitelji Bona. Prvi put je nastupala kao 13-godišnjakinja u kafiću Trubadur, i to na nagovor vlasnika Marka Breškovića, jednog od osnivača legendarnih Dubrovačkih trubadura. Kasnije je stekla diplomu iz jazz glazbe, a diplomirala je i i psihologiju na njujorškom New School Universityju. Tijekom studija je postala štićenica jazz bubnjara Bernarda Purdieja, poznatog po suradnji s uglednim glazbenim imenima kao što su Aretha Franklin i James Brown. Surađivala je s brojnim poznatim glazbenicima s njujorške jazz scene, a prvi je album “Ode to Heroes” objavila 2015. godine. Udala se za njujorškog bubnjara i skladatelja filmske glazbe rođenog u Meksiku Antonija Sancheza.