Iva Grgurić postala je poznata javnosti kada je sudjelovala u trećoj sezoni "Zadruge" u kojoj je na kraju i pobijedila, a sada se pojavila snimka na kojoj je priznala da ju je jedan muškarac financijski pomagao, piše Kurir.

Tijekom realityja Iva je progovorila o svojoj sudbini, ali i vezi s puno starijim muškarcem s kojim je bila iz financijskih razloga, što je naišlo na veliku osudu javnosti. Često se nagađalo da se bavila i prostitucijom.

U "Zadruzi" su je nazivali raznim imenima, a tijekom boravka na imanju bila je u vezi sa Stefanom Karićem, a nešto kasnije i s Filipom Đukićem s kojim je raskinula nekoliko mjeseci nakon izlaska iz realityja.

Imala je 20 godina kad je imala sponzora

Iva trenutno uživa u vezi s poduzetnikom Nemanjom Petoševićem, a nedavno je priznala da planiraju bebu i glamurozno vjenčanje.

Dok ona kuje ozbiljne životne planove, internetom kruži njena izjava iz emisije Milana Popovića, gdje je progovorila o svojoj vezi sa starijim muškarcem, s kojim je, kaže, bila zbog financijske pomoći.

"Imala sam 20 godina, to je sponzor, ali nije najstariji zanat. Nisam bila s muškarcima na jednu noć za 500 eura, nego s jednim čovjekom koji mi financijski pomaže. Kao što nekome pomažu mama i tata, pa su to mamini i tatini sinovi. Kao što neko ima fanove koji im šalju po 1.000 eura, pa im pomažu financijski, samo što nitko to ne govori javno. Mogla sam i ja muljati i lagati. Danas se svodi na neki interes… Bila sam kretenka kad sam to tako javno rekla, ali i za to postoji neki razlog, jer danas ne bi sjedila ovdje, ne bi bila pobjednica 'Zadruge'", ispričala je Iva.