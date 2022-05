I dok cijeli svijet željno iščekuje drugu polufinalnu večer naiščekivanijeg glazbeno-scenskog događaja na svijetu, 66. po redu Eurosonga u Torinu, organizaciju Eurosonga tresu skandali.

Naime, brojne su volonterke, koje su se često nalazile i u ulozi hostesa, prijavile brojne pokušaje seksualnog uznemiravanja.

Nekoliko je volonterki prijavilo prateće pjevače određenih zemalja, dok su neke prijavile i određen broj muškaraca iz same organizacije.

Sama organizacija demantira ovakve tvrdnje govoreći da je riječ, ali udruge koje se bave borbom za ženska prava hitno su tražile policijsku istragu.

Hostesa imenom Chiara kontaktirala je kampanju "Me Too Non Una Di Meno (Ni jedna manje)" govoreći kako su je muškarci pipali gdje nisu trebali. Rekla je da se radilo o plesačima jedne izvođačice, ali ih nije identificirala.

Hostesa koja je željela ostati anonimna ispričala je kako su je dodirivali na zabavi koja je održana u palači Venaria na periferiji Torina: "Osjećala sam se povrijeđeno. Došla sam pomagati delegacijama, a oni su plazili svuda po nama. Stalno su nas grlili. Stavljali su nam ruke na struk i klizali što niže moguće. Od jednog sam uspjela pobjeći, a onda se ponovilo".

Jedna je volonterka istaknula kako je s veseljem došla volontirati na Eurosong te kako sigurno nije očekivala da će joj se ovo dogoditi.

"Ono što je trebalo biti predivno iskustvo, pretvorilo se u noćnu moru. Ovo sam očekivala u nekom noćnom klubu, ali ne i na ovakvom događaju", ispričala je također jedna od svjedokinja.

Ugledne talijanske novine "Corriere Della Sera" objavile su nekoliko razgovora s volonterkama koje su prisustvovale zabavi u spomenutoj palači. Svaka je potvrdila isto - bilo im je iznimno neugodno, ali nisu željele prijaviti nadležnima jer nisu htjele izazvati probleme.

Podsjetimo, samo nas sat vremena dijeli od ovog glazbenog spektakla, a izravan prijenos Eurosonga možete pratiti i na našem portalu.