Pravo ime Jennifer Aniston jest Jennifer Joanne Linn Anastasakis. Naime, njezin otac John Aniston grčkog je podrijetla, a majka Nancy talijansko-škotskog. Upoznali su se na setu serije "Days of Our Lives", ali su se razišli kada je Jen imala samo devet godina. Jen je još 2005. prvi put progovorila o traumama iz djetinjstva: "Snagu pronalazim u odrastanju u disfunkcionalnoj obitelji i kućanstvu u kojem sam se osjećala vrlo nesigurno. Gledala sam kako se odrasli loše ponašaju jedni prema drugima i primjećivala neke obrasce ljudskog ponašanja zbog kojih sam si rekla da ja to ne želim raditi. Na tome mogu zahvaliti roditeljima". Posebno intenzivan odnos Jennifer je imala sa svojom majkom: "Moja majka je bila jako kritična prema meni. Sebe je smatrala savršenom, a mene osrednjom. Ona je bila model i prezentacija na van joj je bila najvažnija, a tako je odgajala i mene. Nisam bila ono što je ona očekivala i to mi je uvijek predbacivala", priznala je Jen.