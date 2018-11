HEIDI KLUM U ZAGRLJAJU 16 GODINA MLAĐEG DEČKA: ‘Živite sretno i ne brinite što drugi misle o vama’

Hedi i Tom počeli su hodati početkom ove godine, nakon što je manekenka prekinula s Vitom Schnabelom

Heidi Klum Dan zahvalnost proslavila je na plaži uz zalazak sunca, i to u zagrljaju svog 16 godina mlađeg dečka Toma Kaulitza. Slavna manekenka na društvenim mrežama podijelila je fotku na kojoj poziraju vidno zaljubljeni, ne skidajući ruke jedno s drugog. Par je u javnosti prvi put viđen na ovogodišnjem festivalu u Cannesu. “Moj dečko je puno godina mlađi od mene, i puno ljudi me o tome ispituje. To su jedini trenuci u kojima ja sama razmišljam o razlici među našim godinama. Morate pokušati živjeti sretno i ne brinuti se što će drugi misliti o vama”, poručila je Heidi koja je vezu s mlađahnim Kaulitzom započela početkom ove godine, nakon prekida s Vitom Schnabelom, trgovcem umjetnina.

Klum je sedam godina bila u braku s glazbenikom Sealom s kojim ima četvero djece koje danas zajedno odgajaju.

