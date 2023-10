Crv, Fiona, Jessica Rabbit, a što je sljedeće? Manekenka i glumica Heidi Klum (50) svake godine privuče pažnju najstrašnijim kostimom na Noć vještica, a kakav će kostim ove godine biti još nije otkrila. Ono u što mnogi vjeruju jest da ni ove godine Heidi neće ostati nezamijećena.

'Zatišje pred buru'

Klum je tajnovita po pitanju otkrivanja kostima, a fanovi željno iščekuju njezinu novu kreaciju. Na društvenoj mreži je objavila fotku na kojoj potpuno gola pozira na ružičastoj sofi, naslonivši noge na rub kreveta. Grudi je prekrila grudima, a oči zatvorila dok su sunčeve zrake potpuno osvijetlile njezino golo tijelo.

"Zatišje pred buru. Još samo tri dana do Heidinog Halloweena. Moj moto za ovogodišnju Noć vještica je - ili sve ili ništa", napisala je Heidi ispod fotke.

Podsjetimo, Heidi se svake godine trudi zadržati titulu kraljice najstrašnijih kostima na Noć vještica i dobro joj ide. Slavna manekenka se "zaljubila" u Noć vještica kad se preselila u SAD 1993., prenosi CNN.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Heidi Klum

"Sve što mi je nedostajalo, bila je fantastična zabava. Osjećala sam kao da je ovo prava prilika za mene", rekla je Klum za The Hollywood Reporter 2018.

Niz neobičnih kostima

Heidi ne štedi kada su u pitanju upečatljivi kostimi. Provodi stotine sati u osmišljavanju i kreiranju kostima, a navodno potroši i oko stotine tisuća dolara na šminku, frizuru i dodatke. Prošle godine, manekenka se na zabavi pojavila u kostimu crva koji je privukao najviše pažnje. Njezin suprug, gitarist Tom Kaulitz (34) joj je bio pratnja, a on je tada bio ribar. No, to nije jedina neobična kreacija.

Foto: profimedia Foto: profimedia

Heidi se 2019. pojavila u kostimu zombija koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Obukla se u bodi koji podsjeća na tijelo u fazi raspadanja s ožiljcima i otkrivenim mozgom.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Godine 2018. Klum i Kaulitz su bili odjeveni kao zvijezde animiranog filma Fiona i Shrek.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Heidi je 2015. postala jedna od najvećih holivudskih seks simbola, Jessica Rabbit.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Klum se 2013. postarila od glave do pete, dobrom šminkom je "stvorila", opuštenu kožu, staračke pjege i žute zube.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

