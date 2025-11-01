Heidi Klum ponovno dokazala da je kraljica Halloweena: Mnogi nisu mogli vjerovati...
Njezin kostim Meduze oduševio je cijeli New York
Njemačka manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum (52) još jednom je potvrdila da je kraljica Noći vještica. Na svojoj tradicionalnoj zabavi u Hard Rock Hotelu u New Yorku, Heidi se pojavila u spektakularnom kostimu Meduze koji je izazvao pravu lavinu reakcija, prenosi Vogue.
Kostim koji oduzima dah
Heidi se ove godine odlučila za klasično čudovište iz grčke mitologije, ali mu je dala moderan i zastrašujuće realističan izgled. Njezin ručno oslikani kostim prekrivale su zelene ljuske koje su se protezale u dugi rep, dok su joj umjesto kose s glave virile pokretne animatroničke zmije. U pratnji supruga Toma Kaulitza (35), koji je bio prerušen u skamenjenog vojnika, Klum je izazvala oduševljenje i nevjericu među uzvanicima.
Devet sati priprema i tisuće reakcija
Otkrila je kako je oslikavanje kostima trajalo čak devet sati te da je cijeli proces dijelila s obožavateljima putem Instagrama. Pratitelji su pokušavali pogoditi u što će se Heidi maskirati, ali nitko nije naslutio Meduzu. Kada je konačno otkrila svoj izgled, društvene mreže eksplodirale su komentarima poput:
„Svake godine mislim da ne može bolje - ali ovo je savršeno“, „Prestrašena sam i oduševljena u isto vrijeme“ i „Ovo je doslovno umjetnost!“
Tradicija koja traje godinama
Heidi Klum već više od dva desetljeća organizira spektakularne Halloween zabave i svaki put iznenadi originalnim maskama. Prošle je godine bila lik iz filma E.T., ranijih godina crv, Jessica Rabbit i izvanzemaljac - a sada se može reći da je Meduza možda njezin najdojmljiviji kostim do sada.
