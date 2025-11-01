Heidi Klum ponovno dokazala da je kraljica Halloweena: Mnogi nisu mogli vjerovati...

Njemačka manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum (52) još jednom je potvrdila da je kraljica Noći vještica. Na svojoj tradicionalnoj zabavi u Hard Rock Hotelu u New Yorku, Heidi se pojavila u spektakularnom kostimu Meduze koji je izazvao pravu lavinu reakcija, prenosi Vogue.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Kostim koji oduzima dah

Heidi se ove godine odlučila za klasično čudovište iz grčke mitologije, ali mu je dala moderan i zastrašujuće realističan izgled. Njezin ručno oslikani kostim prekrivale su zelene ljuske koje su se protezale u dugi rep, dok su joj umjesto kose s glave virile pokretne animatroničke zmije. U pratnji supruga Toma Kaulitza (35), koji je bio prerušen u skamenjenog vojnika, Klum je izazvala oduševljenje i nevjericu među uzvanicima.

Foto: Stephen Lovekin/shutterstock Editorial/profimedia

Devet sati priprema i tisuće reakcija

Otkrila je kako je oslikavanje kostima trajalo čak devet sati te da je cijeli proces dijelila s obožavateljima putem Instagrama. Pratitelji su pokušavali pogoditi u što će se Heidi maskirati, ali nitko nije naslutio Meduzu. Kada je konačno otkrila svoj izgled, društvene mreže eksplodirale su komentarima poput:

„Svake godine mislim da ne može bolje - ali ovo je savršeno“, „Prestrašena sam i oduševljena u isto vrijeme“ i „Ovo je doslovno umjetnost!“

Foto: Stephen Lovekin/shutterstock Editorial/profimedia

Tradicija koja traje godinama

Heidi Klum već više od dva desetljeća organizira spektakularne Halloween zabave i svaki put iznenadi originalnim maskama. Prošle je godine bila lik iz filma E.T., ranijih godina crv, Jessica Rabbit i izvanzemaljac - a sada se može reći da je Meduza možda njezin najdojmljiviji kostim do sada.

