Glumicu su nedavno povezivali s plastičnim kirurgom iz Los Angelesa dr. Marcom Manijem. Njih su dvoje navodno bili u vezi tri godine od 2013. do svibnja 2016. Što se njezinog ljubavnog života tiče, Locklear je prethodno bila u braku s Tommyjem Leejem od 1986. do 1983. i s Richiejem Samborom od 1994. do 2007.