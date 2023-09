Stjepan Hauser uoči prve svjetske solo turneje "Buntovnik s čelom", zasvirao je u studiju RTL Direkta i porazgovarao s Damirom Gregoret o privatnom životu, nadolazećim koncertima i slično.

Kreće vaša prva svjetska solo turneja u karijeri, nazvana je "Buntovnik s čelom" - to ste vi smislili, protiv čega se bunite?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rođen sam kao buntovnik. Violončelo je uvijek bilo percipirano kao klasični, uštogljeni instrument kojem je mjesto u gudačkom kvartetu, orkestru - ja sam ga vidio kao nešto više od svega toga."

Što možemo očekivati? 30-ak koncerata je u sklopu turneje, pa i Zagreb 25. listopada, što pripremate u Areni?

"Jedva čekam, to je jedan novi spektakl, to je put kroz povijest glazbe. Svega će tu biti, romantike, klasike… Kasnije će krenuti ludilo, Arena će se dignuti na noge i plesati sa mnom. Latino ritmove također… Pjesme biram po onome što mi je pri srcu. Svaki koncert ima neku svoju čar, spontan sam, čovjek od trenutka, uvijek to drugačije bude."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno ste nastupali diljem svijeta. Koja vam se država, mjesto, grad urezala posebno u sjećanje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško je to izdvajati jer glazbu koju sviram - nema jezične barijere tako da uvijek dobiješ sličnu reakciju. To je ogromna prednost toga."

Rekli ste jednom da je hrvatska publika preuštogljena, da nikako ne zna otpustiti kočnice, očekujete da ćete ih dovesti do toga da se stvarno opuste?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sad su već bolji i opušteni i jedva čekam da ih vidim na ovom spektaklu gdje će biti pravo ludilo."



Godina dana je otkad niste 2Cellos. Koja je razlika nastupati solo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tad nas je bilo dvoje, a sad umjesto Luke imam cijeli bend iza sebe, imam 20 muzičara. Nedostaje li mi Luka? Da, mi smo bili jako bliski prijatelji pa ga ovim putem i pozdravljam. Možda i on navrati, ako dovede cijelu obitelj bit će puna arena."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bili ste jako bliski s Oliverom Dragojevićem, mislite li da ima netko na hrvatskoj glazbenoj sceni tko je na njegovom nivou?

"Oliver je Oliver, ostavio je takav trag koji sumnjam da će netko zamijeniti. Ostala je jedna velika rupa. On je kao naš Elton John, on za klavirom, balade… Imaju tu neku poveznicu. Oliver je čovjek iz naroda. Elton John je druga kultura, ne možemo usporediti Britance i Dalmatince."

Fenomen Taylor Swift, slušate li njezinu glazbu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tu i tamo poslušam. Svaka joj čast koji utjecaj ima na ljude. Ne znam."

Smeta li Vam što se Vaš privatan život prati u stopu?

"To je nešto na što moraš oguglati, moraš naviknuti da je to tako, s kim god te vide misle da je to to. To je dio javnog posla i kad si javna osoba ne možeš to kontrolirati… Što da radim?", rekao je kroz smijeh Hauser.