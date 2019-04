HANA RODIĆ OTVORILA DUŠU: ‘U školi sam bila luzer, maltretirali su me i zagorčali mi život’

Hana je priznala da u osnovnoj školi nije bila omiljena te da su je drugi učenici maltretirali

Reality zvijezda Hana Rodić ma svom Youtube kanalu otkrila je još neke detalje o sebi i o svojoj prošlosti. “Godinama sam se bavila modelingom. Ima crnih strana, ali globalno to je jedno lijepo iskustvo. Ipak, moram priznati da sam se malo udebljala tako da nemam u planu baviti se tim poslom”, poručila je.

HANU JE JEDNO PITANJE JAKO POGODILO PA JE BRIZNULA U PLAČ: ‘Kako nam mogu ovo raditi, lažu’

‘Naša veza nije lažna’

Neki obožavatelji optužili su je da je njezina veza s Goranom Jurenecom lažna te da joj je stalo samo do publiciteta. Međutim, Hana tvrdi da to nije istina. “Naša veza nije lažna i doista ne znam zbog čega toliko ljudi postavlja to pitanje. Hajdemo se pomiriti s istinom i zaključiti da nas nitko ne plaća da budemo zajedno. Ovo je Hrvatska, a ne Hollywood”, rekla je Hana te dodala da je takve optužbe živciraju. Njezini prijatelji, tvrdi, u početku nisu dobro prihvatili njezinu vezu s Goranom.

DOK HANE NEMA, ON POKAZUJE KAKO ZAVODI: Gospodin Savršeni iskoristio priliku i poljubio Davida

Teško razdoblje

Iako je, kako kaže, u srednjoj školi bila prava buntovnica, Hana je otkrila da je uz osnnovnu školu ne vežu lijepe uspomene. “Bila sam najveći luzer u osnovnoj školi. Ostali učenici me nisu voljeli. Maltretirali su me i bili su jako zločesti. S nikim se više ne čujem, iako mi je dosta njih poslalo poruku nakon što su me vidjeli na televiziji. Odgovorila sam im, ali nisam zaboravila da su mi zagorčali život”, ispričala je Hana. Poručila je i da je pretpostavka da je imala puno dečkiju lažna.

HANA NIJE ZNALA KOLIKO SLOVA IMA U ABECEDI: Jedno pitanje posebno ju je naljutilo pa se okomila na Gorana