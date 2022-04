Hana Huljić Grašo svoj je Uskrsni ponedjeljak provela u društvu svoje najbolje prijateljice i vjenčane kume, Domenice Žuvele.

Domenica se na svom Instagram profilu pohvalila novom fotkom uz koju je napisala "Priroda i (najbolje) društvo".

Fotografija je u iznimno kratkom roku prikupila više od 4.000 lajkova, a taj broj ne prestaje rasti.

Zanimljivo, Hana Huljić je na fotografiji lukavo prekrila svoj trudnički trbuščić, a možda je upravo njezina nemogućnost nastupa bila razlog zbog kojeg je Tonči Huljić bio primoran otkazati dugoiščekivani događaj - "Misu Mediteranu".

Podsjetimo, Domenica je nedavno otkrila da je upravo Hanin otac, legenda hrvatske glazbene scene, Tonči - bio posljednji koji je saznao za njezin najavljivani koncert u zagrebačkoj Areni 2030. godine.

"Tonči je zapravo bio zadnji koji je to doznao. Njega sam, kao, poštedjela, a odlučila sam mu reći tek u trenutku kada smo već naručili tiskanje plakata, jer nisam mogla ni zamisliti kako bi reagirao da ništa ne zna, a vidi me na plakatu. Vjekoslava je za ovaj moj koncert doznala prije njega i isto se oduševila, a kada sam napokon cijelu priču ispričala Tončiju, on je prvo neko vrijeme šutio. Onda je kazao: 'To je toliko bizarno, da je možda i dobro!'. Simpatično mi je u cijeloj priči što neki ljudi misle da je upravo Tonči sve ovo smislio, a prava je istina da je doznao tek kada je već sve bilo skoro pa gotovo”, priznala je Domenica za Jutarnji.