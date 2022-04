Glumica Hana Hržić (25) nedavno je ostvarila prvu veliku ulogu života te je tako postala uzor svim mladim ljudima koji žele ostvariti svoje snove i ambicije. Ona je, naime, u DC-jevu blockbusteru "The Batman" glumila uz Roberta Pattinsona i Zoë Kravitz. Tumačila je ulogu Annike Koslov, najbolje prijateljice Seline Kyle (Catwoman), koja je sama po sebi malena, a ipak krucijalna za radnju filma.

Hana je još kao djevojčica glumila u hrvatskim sapunicama i od tada taj poziv joj se uvukao pod kožu. Rođena je u Zagrebu, a kao djevojčica puno se s roditeljima i sestrom selila po Europi i svijetu. Kada je imala 11 godina, vratila se u rodni grad, a četiri godine kasnije preselila se u Alabamu na godinu dana u sklopu Erasmusa. Po povratku u Zagreb Hana je završila Američku međunarodnu školu te se preselila u London.

Hana neumorno ide na audicije te vrijedno radi na svojoj karijeri. U budućnosti bi voljela surađivati s redateljima Davidom Fincherom, Robertom Eggersom, Quentinom Tarantinom i braćom Safdie te s glumcem Willemom Dafoeom, a kako joj je krenulo, izgleda da će to uskoro i ostvariti.

NET.HR: Laska li vam velika medijska pozornost nakon premijere filma "The Batman"?

HANA: Nakon premijere nisam očekivala da će uopće biti puno medijske pozornosti oko mene jer sam mislila da je moja uloga dosta mala te da se ne zna toliko za mene, ali baš mi je lijepo i puno mi to znači. Osim toga, ljudi mi se javljaju na Instagram koji isto žele biti glumci i govore mi da im je lijepo znati da sam ostvarila svoje snove, jer im to ulijeva nadu da mogu i oni. To je predivan osjećaj. Oduvijek sam htjela biti glumica, no nisam znala da je to moguće. U jednom trenutku sam se ohrabrila i odlučila krenuti tim putem, a ako ne upali, mislila sam si, onda ću se već nekako snaći.

NET.HR: Kakav je osjećaj odmah po završetku Akademije dobiti ulogu u blockbusteru?

HANA: Osjećaj je sulud, irealan! Nisam mogla uopće vjerovati da sam dobila ulogu u "The Batmanu". Puno mi znači što sam dobila tu priliku jer nakon akademije nikad ne znaš jesi li napravio dobru odluku, kako će ti budućnost izgledati i kakav je život glumice. Činjenica da sam dobila ulogu u blockbusteru mi je indikator da sam odabrala dobar put u životu, što mi je dosta važno.

NET.HR: Kako ste dobili ulogu u filmu "The Batman"?

HANA: Po završetku Akademije bila sam kratko kod jednog menadžera, no onda sam se prebacila kod druge agentice i ta odluka se pokazala kao pun pogodak. Ona me je prije pandemije koronavirusa poslala na audiciju negdje u zapadnom Londonu, a imala sam tjedan dana za pripremu. Uopće nisam znala za koji film spremam ulogu, već mi je samo rečeno da se radi o nekom akcijskom uratku. Pet minuta prije audicije saznala sam da se radi o "The Batmanu" i ja sam, naravno, totalno flipnula i počela razmišljati kako sam se trebala ljepše obući, bolje pripremiti i sl. Ušla sam u prostoriju i odradila audiciju. Kad sam došla doma, mislila sam da sam sve pogrešno napravila, da sam bila užasna itd. Nakon mjesec dana išla sam vlakom u teretanu i još uvijek sam se u sebi grizla. "Ne mogu vjerovati da sam takvu priliku profućkala, totalno sam pogrešno odglumila", vrtjele su mi se misli po glavi i u tom trenutku mi je zazvonio mobitel. Agentica mi je javila da ekipa iz filma razmišlja o tome da me angažiraju jer sam super odglumila. Dva tjedna nakon toga, dobila sam poziv da sam dobila ulogu. Tad sam bila u knjižnici, gdje je inače grobna tišina, no ja sam počela vrištati od sreće i svi su me čudno gledali.

NET.HR: Kako ste se pripremali za ulogu Estonke Annike?

HANA: Annika se iz Estonije preselila u Gotham kad je imala 16 godina, stoga sam učila i vježbala naglasak s instruktoricom. Također, napravila sam dnevnik o njenom životu: što voli, od kud je došla, zašto je u Gothamu itd. Sve sam ispisala i onda sam uz to stavila i prigodne fotografije. No, nisam se tu zaustavila! Pogledala sam sve filmove o Batmanu po dva ili tri puta. Sastavila sam i playlistu pjesama specijalno za moju ulogu, pa sam svaki put deset minuta prije snimanja slušala određenu pjesmu koja ide uz prizor kojeg trebam odglumiti kako bi se što bolje uživjela u lik. Kod Anike me se dojmilo to što je jako draga i simpatična cura. Ona je mlada i nadobudna ušla u taj "Gotham svijet" i imam empatiju prema tome jer sam takva i ja bila kad sam bila mlađa. Putovala sam okolo i nisam znala ni gdje bi, ni što bi, niti išta. Annika je dobra cura i došla je u Gotham od sebe napraviti nešto i ostvariti svoj san, no nažalost ušla u pogrešan svijet i odabrala pogrešan put, pa ju je progutala mračna strana metropole. Jedino svijetlo njenog postojanja bilo je divno prijateljstvo sa Selinom.

NET.HR: Vi ste se na setu sprijateljili sa Zoë koja glumi Selinu. Jeste li ostali u kontaktu s njom nakon snimanja?

HANA: Nismo ostale u kontaktu jer joj nisam htjela smetati i biti nametljiva. Ja nju obožavam i mislim da je najljepša i jedna od najdivnijih osoba na svijetu. Nakon što smo prestale raditi zajedno zagrlile smo se i oprostile. Sad joj se divim izdaleka.

NET.HR: Kakvo je vaše mišljenje o Robertu Pattinsonu?

HANA: Nažalost, njega nisam imala priliku upoznati. Vidjela sam ga samo izdaleka. Mislim da je on fenomenalan Batman. Po meni, Robert je fantastičan glumac. Obožavala sam njegove filmove "Paklena noć" i "Svjetionik". Pratim njegovu karijeru već dosta dugo i bila sam jako uzbuđena kad sam saznala da će on glumiti Brucea Waynea. Znala sam da će, naravno, kao i uvijek, napraviti najbolje od te uloge. Svi su na setu pričali kako je divna osoba i bilo mi je drago čuti da je netko tko je fenomenalan glumac privatno dobra osoba te da je jako prizemljen.

NET.HR: Kakva je atmosfera vladala na setu?

HANA: Snimanje filma trajalo je otprilike godinu dana, a ja sam od toga odradila oko 12 dana. Bila je odlična atmosfera na setu. Također, bila je pandemija i većina snimanja odvijala se navečer i po noći. Tako da bi na posao došla u 20 sati, pa bih stavljala šminku, a onda bih "doručkovala" u ponoć. Nakon toga sam snimala od dva ili tri sata ujutro, a doma sam išla oko pet ili šest sati. Ekipa na setu bila je draga, bez obzira na umor. Bili su predivni, otvoreni, slatki i uzbuđeni zbog snimanja super filma. Dosta vremena sam zbog pandemije provela sama u prikolici, pa sam mogla dosta duboko meditirati o svom liku.

NET.HR: Čega se sada rado sjetite sa snimanja?

HANA: Imam puno lijepih uspomena i teško mi je samo jednu izdvojiti. Fasciniralo me to kako je ekipa na setu, snimala sam u Warner Brothers Studios izvan Londona, napravila mini Gotham s ulicama, trgovinama, klubovima itd. Baš je bilo super šetati kroz to sve. Pomno se pazilo da svaki detaljčić bude realan. Primjerice, u stanu kojeg sam dijelila sa Selinom, kad otvorite frižider mogli ste unutra naći konzerve na kojim piše "Gotham tunjevina". Čak su i novine bile prilagođene filmu, pa kad biste ih otvorili, mogli ste pročitati najnovije novosti iz Gothama. Nasmijem se do suza dan-danas kad se sjetim scene koju sam snimala s deset preslatkih maca. One su, naime, imale svoju trenericu i bilo je smiješno gledati kako ona zapovijeda macama da sjednu, a neke od njih totalno su je ignorirale. Mace je dosta teško istrenirati, to vam sa sigurnosti mogu reći jer sam se uvjerila iz prve ruke, al' su preslatke!

NET.HR: Prije tri godine završili ste studij glume u Londonu zahvaljujući stipendiji koju je dodjeljivao Kevin Spacey. Kako je došlo do toga?

HANA: Nisam htjela ići studirati glumu bez stipendije jer nisam htjela da mi roditelji moraju platiti nešto što će mi pružiti neizvjesnu budućnost. Naime, nisam bila sigurna hoću li uopće moći dobiti posao u toj struci. Kad sam gledala fakultete, vidjela sam tu stipendiju, pa sam se prijavila. Prošla sam dva eliminacijska kruga i onda sam saznala da sam je dobila, što je bio dobar znak za dalje.

NET.HR: Kakve vas uloge privlače?

HANA: Voljela bih glumiti u dramama, trilerima i akcijskim filmovima. Preferiram likove koji su dosta trodimenzionalni. Volim kad priča ima neki kompleksniji, viši cilj, kad nije samo "žena pati za likom" situacija, mada to isto može biti zanimljivo. Također, volim tumačiti mračnije i zahtjevnije likove.

NET.HR: Kako ostajete u formi za uloge koje tumačite?

HANA: Moj posao zahtjeva da stalno budem u kondiciji. To mi uopće ne pada teško jer privatno volim prakticirati razne sportove i vještine, posebice vani na svježem zraku. Preferiram kickbox i jogu jer kao glumica moram uvijek biti spremna za svakakve fizički zahtjevne performanse. To je jako važno. Inače, volim ekstremne sportove poput bordanja. Prije sam trenirala košarku i odbojku. Također, trudim se hraniti što zdravije te jedem puno ribe, voća i povrća. No, kad idem vani volim pojesti dobar kebab i sl. Poanta je raditi na kondiciji, ali i jesti sve što ti odgovara. Imam anemiju, pa moram jesti puno namirnica koje su bogate željezom.

NET.HR: Kako trenutno izgleda vaš profesionalni život?

HANA: Nakon "The Batmana" imam jako puno audicija, pa ih odrađujem i kad uhvatim vremena bavim se s modelingom. Čekam sljedeći zanimljivi projekt. Također, čekam premijeru svog drugog filma "Hong Kong Love Story" koja će se održati sad preko ljeta ili najesen u Los Angelesu. Taj uradak sam snimila prošle godine u Hong Kongu tijekom pandemije koronavirusa s redateljem Keonijem Waxmanom, a glavni glumac i scenarist je Byron Mann. On je, inače, glumio u filmovima "U raljama zvijeri", "Wu Assassins" itd. Mislim da će biti jako dobar i uzbudljiv film te jedva čekam da ga vidim cijelog. Bilo ga je fenomenalno snimati, a radnja prati život manekenki u Hong Kongu. "Hong Kong Love Story" će biti sličan filmu "Vuk s Wall Streeta". Glumila sam rusku manekenku Alinu. Ona je karakterno snažna žena koja zna što želi i to će dobiti pod svaku cijenu. Kakao bi ostvarila svoje ciljeve ne libi se biti nasilna, niti povući svoje veze i sl. Ukratko: kako bi dobila to što želi, poslužit će se svim raspoloživim sredstvima. Alina mi je bila zabavna za odglumiti i totalno je suprotna DC-jevoj Anniki. Snimali smo po cijele da na 30 stupnjeva, a u slobodno vrijeme šetala sam po plažama i planinama. To mi je bilo najljepše iskustvo ikad.

NET.HR: Imate li glumačkih ponuda iz Hrvatske?

HANA: Trenutno nemam glumačkih ponuda iz Hrvatske.

NET.HR: S kim biste najviše voljeli raditi?

HANA: Ima puno kvalitetnih ljudi u Hrvatskoj s kojima bih htjela raditi, no izdvojila bih redatelja Marka Steinberga koji je novi na sceni, ali fenomenalno snima i ima odlično oko za priče. Naravno, otvorena sam cijeloj industriji jer u Hrvatskoj ima jako puno talenata. Gledala sam u par navrata mlade glumce na našoj Akademiji i filmove snimatelja koji su završili fakultet prije par godina te sam primijetila da imamo puno filmskih nada i talenata.

NET.HR: Namjeravate li ostati živjeti u Londonu?

HANA: Sve ovisi o tome gdje me život odvede. Za sada ostajem u Londonu. Ovdje imam super posao te živim s dečkom i našim psom. Zajedno ćemo se seliti kada nam naiđe neka prigoda.

NET.HR: Što vam je draže: gluma u kazalištu ili u filmu?

HANA: Volim i jedno i drugo. Gluma u kazalištu odličan je trening i tu odmah od publike dobijete povratnu informaciju, tako da isti tren znate jeste li dobro odglumili ili ne. Meni je to predivno. S druge strane, gluma u filmu totalno je neki drugi svijet gdje ne možete vjerovati što vam se trenutno nalazi pred očima i sve gledate u čudu. Kod snimanja filmova obožavam to što nešto mogu više puta isprobati i potom to savršeno izvesti. Ljudi čuvaju filmove zauvijek, pa će lik kojeg ste odglumili vječno živjeti na platnu u kinu ili nekom DVD-u ili bilo kojem drugom zapisu.