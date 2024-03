U utorak su u poslijepodnevnim satima 'pale' društvene mreže, a milijuni korisnika žalili su se kako nemaju pristup svojim Instagram i Facebook računima. Virtualni problem trajao je oko sat vremena, a o svemu se oglasila sarajevska novinarka, voditeljica i influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković.

Osebujna kao i uvijek, Hana je 'na svoj način' prokomentirala događaj koji je zabrinuo mnoge influencere.

"Šteta što nisu vratili društvene mreže samo nama koji smo lijepi i s IQ-om većim od 120", napisala je uz fotografiju sebe na kojoj se kompletno sređena gleda u ogledalo.

Hana je jedna od najpopularnijih influencerica s naših prostora i na Instagramu ima gotovo 700 tisuća pratitelja s kojima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, ali i svoje izazovne fotografije. Obožava noćne izlaske, a nedavno se u zagrebačkom noćnom klubu družila sa srpskom folk pjevačicom Sekom Aleksić.

U sretnom je braku već 11 godina s Tarikom Tabakovićem, a pretprošle su godine pred prijateljima i obitelji obnovili bračne zavjete. Tarik joj je najveća podrška što nerijetko ističe, a nedavno je za RTL.hr podijelila i svoju borbu u pokušaju da se ostvari kao majka.

"Nekada mi bude teško, nekada sam super. Ovisi o tome kako koja informacija dođe do mene", priznala je Hana koja je već prošla kroz više ginekoloških zahvata.

"Posljednja operacija, inače peta po redu koju sam imala na maternici, prošla je super. Trebala bih imati još jedan zahvat i tek onda idem na izvantjelesnu oplodnju. Još uvijek nisam bila u procesu, još uvijek radimo na mojoj maternici da bih uopće mogla stupiti u proces. Kada dođem do toga, mislim da će to biti super i da ću odmah ostati trudna. Jednostavno tako razmišljam, ali trebam doći do toga", iskrena je bila Hana u intervjuu za RTL.hr.

